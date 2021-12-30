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***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

30.12.2021 17:46
***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon Oranı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 189
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNBK42221
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.08.2021
Satışa Başlanma Tarihi 30.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 01.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 44.520.000
Kupon Sayısı 7

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021 1,7142 17,8767 763.161,84 Evet
2 03.12.2021 02.12.2021 03.12.2021 1,2338 16,0838 549.287,76 Evet
3 31.12.2021 30.12.2021 31.12.2021 1,2095 15,7663
4 28.01.2022 27.01.2022 28.01.2022
5 25.02.2022 24.02.2022 25.02.2022
6 25.03.2022 24.03.2022 25.03.2022
7 08.04.2022 07.04.2022 08.04.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.04.2022 07.04.2022 08.04.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
189 gün vadeli 44.520.000 TRY nominal değerdeki TLREF Türk Lirası gecelik referans faiz oranına endeksli değişken faizli kupon ödemeli bononun üçüncü kupon oranı %1.2095 olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987171


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ALMAD 1,43 5.317.784 % 10,00  
MAALT 252,20 7.994.845 % 9,99  
GEDIK 8,05 38.884.984 % 9,97  
PSDTC 27,82 41.726.171 % 9,96  
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Sterlin 17,7459 17,8349 % 4,23  
Frank 14,3620 14,4485 % 4,13  
Riyal 3,5000 3,5176 % 4,07  
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Cumhuriyet 5.080 5.157 100,00  
Tam 5.053 5.185 99,98  
Yarım 2.442 2.508 48,36  
Çeyrek 1.225 1.254 24,18  
Gümüş.Ons 23,05 23,09 0,00  
Gümüş Gr. 9,82 9,84 0,08  
B. Petrol 79,15 79,15 0,15  
Seans Raporu 18:05
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