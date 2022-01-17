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***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

17.01.2022 09:42
***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi QNB Finansbank A.Ş. Bono İtfasına İlişkin Kamuoyuna Duyuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 80
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,30
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,37
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNBK12240
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.08.2021
Satışa Başlanma Tarihi 25.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi 26.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 14.01.2022
Kayıt Tarihi 13.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 80 gün vadeli, 250.000.000- TL nominal satış ile sonuçlanan TRFFNBK12240 ISIN kodlu bononun 14/01/2022 itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994590


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ULKER 18,16 40.906.742 % 0,00  
RYSAS 4,75 14.980.327 % 0,00  
TSPOR 6,57 196.928.805 % 0,00  
TEKTU 1,58 41.863.260 % 0,00  
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Altın Ons 1.819 1.819 2,61  
Altın Gr. 794 794 4,45  
Cumhuriyet 5.249 5.329 -24,00  
Tam 5.225 5.355 -38,94  
Yarım 2.525 2.590 -18,83  
Çeyrek 1.267 1.295 -9,42  
Gümüş.Ons 22,96 23,00 0,03  
Gümüş Gr. 10,03 10,04 0,06  
B. Petrol 86,43 86,43 0,37  
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