***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 29.07.2022Vade (Gün Sayısı) 329Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFNBK72210Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.08.2021Satışa Başlanma Tarihi 02.09.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 02.09.2021Vade Başlangıç Tarihi 03.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 406.600.000Kupon Sayısı 10Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 08.10.2021 07.10.2021 08.10.2021 1,8497 19,2896 7.520.880 Evet2 12.11.2021 11.11.2021 12.11.2021 1,6882 17,6058 6.864.221,2 Evet3 17.12.2021 16.12.2021 17.12.2021 1,5588 16,256 6.338.080,8 Evet4 21.01.2022 20.01.2022 21.01.2022 1,4461 15,0807 5.879.842,6 Evet5 25.02.2022 24.02.2022 25.02.20226 01.04.2022 31.03.2022 01.04.20227 06.05.2022 05.05.2022 06.05.20228 03.06.2022 02.06.2022 03.06.20229 01.07.2022 30.06.2022 01.07.202210 29.07.2022 28.07.2022 29.07.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.07.2022 28.07.2022 29.07.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 406.600.000-TL nominal değerli, 329 gün vadeli TRFFNBK72210 ISIN kodlu bononun 4. kupon ödemesi bugün (21/01/2022) yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995625BIST