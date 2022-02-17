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***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

17.02.2022 17:37
***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon Oranı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 182
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNBK62229
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.08.2021
Satışa Başlanma Tarihi 09.12.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.12.2021
Vade Başlangıç Tarihi 10.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 295.000.000
Kupon Sayısı 5

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 14.01.2022 13.01.2022 14.01.2022 1,5428 16,0894 4.551.260 Evet
2 18.02.2022 17.02.2022 18.02.2022 1,4928 15,5673
3 25.03.2022 24.03.2022 25.03.2022
4 29.04.2022 28.04.2022 29.04.2022
5 10.06.2022 09.06.2022 10.06.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.06.2022 09.06.2022 10.06.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
182 gün vadeli 295.000.000 TRY nominal değerdeki TLREF Türk Lirası gecelik referans faiz oranına endeksli değişken faizli kupon ödemeli bononun ikinci kupon oranı %1.4928 olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002418


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ISBTR 60.566,10 2.043.971 % 10,00  
ISATR 414.862,00 414.862 % 10,00  
UZERB 55,65 1.242.386 % 9,98  
LUKSK 64,60 33.826.062 % 9,96  
OSTIM 1,77 76.170.979 % 9,94  
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Sterlin 18,4436 18,5361 % 0,09  
Frank 14,7008 14,7894 % 0,04  
Riyal 3,6085 3,6266 % -0,10  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.898 1.899 -0,60  
Altın Gr. 829 829 10,32  
Cumhuriyet 5.497 5.580 85,00  
Tam 5.470 5.606 83,36  
Yarım 2.644 2.712 40,32  
Çeyrek 1.326 1.356 20,16  
Gümüş.Ons 23,82 23,86 0,00  
Gümüş Gr. 10,40 10,41 -0,00  
B. Petrol 92,94 92,94 -0,04  
Seans Raporu 18:05
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