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***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

25.02.2022 11:49
***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ

TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 329
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNBK72210
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.08.2021
Satışa Başlanma Tarihi 02.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 03.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 406.600.000
Kupon Sayısı 10

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 08.10.2021 07.10.2021 08.10.2021 1,8497 19,2896 7.520.880 Evet
2 12.11.2021 11.11.2021 12.11.2021 1,6882 17,6058 6.864.221,2 Evet
3 17.12.2021 16.12.2021 17.12.2021 1,5588 16,256 6.338.080,8 Evet
4 21.01.2022 20.01.2022 21.01.2022 1,4461 15,0807 5.879.842,6 Evet
5 25.02.2022 24.02.2022 25.02.2022 1,4158 14,7649 5.756.642,8 Evet
6 01.04.2022 31.03.2022 01.04.2022
7 06.05.2022 05.05.2022 06.05.2022
8 03.06.2022 02.06.2022 03.06.2022
9 01.07.2022 30.06.2022 01.07.2022
10 29.07.2022 28.07.2022 29.07.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.07.2022 28.07.2022 29.07.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 406.600.000-TL nominal değerli, 329 gün vadeli TRFFNBK72210 ISIN kodlu bononun 5. kupon ödemesi bugün (25/02/2022) yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004388


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Tam 5.669 5.830 -376,60  
Yarım 2.742 2.821 -180,79  
Çeyrek 1.375 1.410 -90,85  
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Gümüş Gr. 10,87 10,88 0,01  
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