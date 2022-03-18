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***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

18.03.2022 11:41
***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi QNB Finansbank A.Ş. Borçlanma Aracı Satışın Tamamlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 84
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,20
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,52
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNBK62252
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.08.2021
Satışa Başlanma Tarihi 17.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 18.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 257.700.000
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
QNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05 Ağustos 2021 tarih ve 39/1199 sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 84 gün vadeli TRFFNBK62252 ISIN kodlu iskontolu bononun dağıtılan nominal tutarı 257.700.000- TL olarak gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011282


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENTA 381,10 42.274.866 % 9,99  
CMBTN 224,50 33.617.834 % 8,82  
EGGUB 219,00 36.064.288 % 7,99  
EMNIS 22,50 275.951 % 7,76  
EUHOL 3,20 43.410.806 % 7,02  
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14:12 Alış Satış %  
Dolar 14,8109 14,8175 % 0,79  
Euro 16,3467 16,3652 % 0,24  
Sterlin 19,3817 19,4789 % 0,68  
Frank 15,7689 15,8639 % 1,03  
Riyal 3,9364 3,9562 % 0,88  
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14:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.938 1.938 -4,56  
Altın Gr. 923 923 6,03  
Cumhuriyet 6.088 6.180 3,00  
Tam 6.077 6.231 20,94  
Yarım 2.937 3.014 10,13  
Çeyrek 1.473 1.507 5,07  
Gümüş.Ons 25,27 25,30 -0,09  
Gümüş Gr. 12,04 12,06 0,07  
B. Petrol 108 108 1,13  
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