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***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

01.04.2022 17:30
***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi QNB Finansbank A.Ş. Borçlanma Aracı Satışın Tamamlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 77
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,32
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNBK62278
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.08.2021
Satışa Başlanma Tarihi 31.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 31.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 01.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 465.400.000
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
QNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05 Ağustos 2021 tarih ve 39/1199 sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 77 gün vadeli TRFFNBK62278 ISIN kodlu iskontolu bononun dağıtılan nominal tutarı 465.400.000- TL olarak gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015109


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DAPGM 20,52 131.356.564 % 9,91  
MIPAZ 6,18 26.968.222 % 8,04  
YKSLN 7,75 130.101.038 % 7,34  
ISFIN 3,75 515.418.788 % 7,14  
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Sterlin 19,1934 19,2897 % -0,15  
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Altın Gr. 913 913 -1,02  
Cumhuriyet 6.044 6.135 -24,00  
Tam 6.016 6.166 -20,09  
Yarım 2.908 2.983 -9,72  
Çeyrek 1.459 1.491 -4,85  
Gümüş.Ons 24,69 24,72 -0,09  
Gümüş Gr. 11,67 11,68 -0,02  
B. Petrol 105 105 0,19  
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