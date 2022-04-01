***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
01.04.2022 17:59
21.01.2022 1,4413 15,0307 6.771.227,4 Evet
7 25.02.2022 24.02.2022 25.02.2022 1,411 14,7149 6.628.878 Evet
8 01.04.2022 31.03.2022 01.04.2022 1,4035 14,6361 6.593.643 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.04.2022 31.03.2022 01.04.2022 469.800.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
QNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05 Ağustos 2021 tarih ve 39/1199 sayılı sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 273 gün vadeli, 469.800.000- TL nominal satış ile sonuçlanan TRFFNBK42213 ISIN kodlu bononun bugün (01/04/2022) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015150
BIST
18:052.252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 18,38
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
18:0514,6939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0223
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,7026
En Düşük
14,6377
18:0516,2259
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0241
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2036
18:05908,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -5,02
|Açılış
|: 908,71
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
906,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|44,34
|37.433.654
|% 9,97
|
|ULUSE
|124,60
|4.428.907
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|131.752.005
|% 9,91
|
|GRNYO
|2,34
|3.584.414
|% 9,86
|
|KARSN
|5,97
|1.511.681.624
|% 8,55
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|340,00
|94.388.358
|% -9,28
|
|ETILR
|8,85
|5.369.702
|% -6,25
|
|KLNMA
|14,51
|756.507
|% -6,08
|
|AKFGY
|3,13
|30.431.838
|% -5,72
|
|GARAN
|12,45
|5.845.493.625
|% 2,05
|
|THYAO
|32,78
|3.270.541.017
|% 1,61
|
|PETKM
|9,40
|2.585.744.068
|% 4,10
|
|KRDMD
|15,60
|2.442.085.744
|% 1,96
|
|TUPRS
|227,40
|2.182.067.594
|% 6,06
|
|GARAN
|12,45
|5.845.493.625
|% 2,05
|
|AKBNK
|7,31
|2.149.049.589
|% 0,69
|
|YKBNK
|4,11
|1.165.669.317
|% 0,74
|
|PETKM
|9,40
|2.585.744.068
|% 4,10
|
|KARSN
|5,97
|1.511.681.624
|% 8,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6877
|14,6939
|% 0,15
|
|Euro
|16,2145
|16,2259
|% -0,15
|
|Sterlin
|19,1873
|19,2835
|% -0,18
|
|Frank
|15,7832
|15,8782
|% -0,31
|
|Riyal
|3,9042
|3,9238
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-8,58
|
|Altın Gr.
|908
|909
|-5,13
|
|Cumhuriyet
|6.037
|6.128
|-31,00
|
|Tam
|6.008
|6.157
|-29,06
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|-14,05
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-7,02
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,75
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|-0,04
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,65
|