***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









21.01.2022 1,4413 15,0307 6.771.227,4 Evet7 25.02.2022 24.02.2022 25.02.2022 1,411 14,7149 6.628.878 Evet8 01.04.2022 31.03.2022 01.04.2022 1,4035 14,6361 6.593.643 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.04.2022 31.03.2022 01.04.2022 469.800.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarQNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05 Ağustos 2021 tarih ve 39/1199 sayılı sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 273 gün vadeli, 469.800.000- TL nominal satış ile sonuçlanan TRFFNBK42213 ISIN kodlu bononun bugün (01/04/2022) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015150BIST