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***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

01.04.2022 17:59
***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ

21.01.2022 1,4413 15,0307 6.771.227,4 Evet
7 25.02.2022 24.02.2022 25.02.2022 1,411 14,7149 6.628.878 Evet
8 01.04.2022 31.03.2022 01.04.2022 1,4035 14,6361 6.593.643 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.04.2022 31.03.2022 01.04.2022 469.800.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
QNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05 Ağustos 2021 tarih ve 39/1199 sayılı sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 273 gün vadeli, 469.800.000- TL nominal satış ile sonuçlanan TRFFNBK42213 ISIN kodlu bononun bugün (01/04/2022) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015150


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