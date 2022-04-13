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***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

13.04.2022 18:52
***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ

ecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
İlgi: 07.02.2014 tarihli özel durum açıklaması: İlgide kayıtlı açıklamamızla Bankamızca Medium Term Note (MTN) programı ("Program") kurulduğu ve programın farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği kamuya açıklanmıştı. Program kapsamında, 15.000.000 GBP tutarındaki işleme ilişkin SPK onaylı tertip ihraç belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 QNB Finansbank Tertip İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020179


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MMCAS 3,52 1.405.765 % 10,00  
KOZAA 31,70 1.959.893.436 % 9,99  
ULUSE 160,70 25.339.047 % 9,99  
PKART 17,76 36.826.445 % 9,97  
OYLUM 2,56 12.460.780 % 9,87  
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Altın Ons 1.979 1.980 12,78  
Altın Gr. 929 929 6,60  
Cumhuriyet 6.142 6.234 5,00  
Tam 6.114 6.266 7,13  
Yarım 2.955 3.031 3,45  
Çeyrek 1.482 1.516 1,72  
Gümüş.Ons 25,75 25,78 0,40  
Gümüş Gr. 12,08 12,10 0,20  
B. Petrol 108 108 3,78  
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