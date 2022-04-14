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***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

14.04.2022 17:53
***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon Oranı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 196
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNBK62211
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.08.2021
Satışa Başlanma Tarihi 25.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 26.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 76.700.000
Kupon Sayısı 6

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 31.12.2021 30.12.2021 31.12.2021 1,5552 16,2183 1.192.838,4 Evet
2 04.02.2022 03.02.2022 04.02.2022 1,451 15,1314 1.112.917 Evet
3 11.03.2022 10.03.2022 11.03.2022 1,4382 14,9984 1.103.099,4 Evet
4 15.04.2022 14.04.2022 15.04.2022 1,4201 14,8091
5 13.05.2022 12.05.2022 13.05.2022
6 10.06.2022 09.06.2022 10.06.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.06.2022 09.06.2022 10.06.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
196 gün vadeli 76.700.000 TRY nominal değerdeki TLREF Türk Lirası gecelik referans faiz oranına endeksli değişken faizli kupon ödemeli bononun dördüncü kupon oranı %1.4201 olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020760


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IHAAS 15,40 14.203.462 % 10,00  
ESCAR 34,00 95.536.222 % 9,96  
EKGYO 2,98 2.561.522.194 % 9,96  
MMCAS 3,87 2.028.921 % 9,94  
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Sterlin 19,0209 19,1163 % -0,33  
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Cumhuriyet 6.132 6.225 -9,00  
Tam 6.108 6.260 -6,46  
Yarım 2.952 3.028 -3,12  
Çeyrek 1.481 1.514 -1,56  
Gümüş.Ons 25,35 25,38 -0,38  
Gümüş Gr. 11,96 11,97 -0,12  
B. Petrol 108 108 -1,06  
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