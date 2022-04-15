***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.04.2022 15:53
İtfa
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 189
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNBK42239
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.08.2021
Satışa Başlanma Tarihi 07.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi 08.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 349.000.000
Kupon Sayısı 7
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 12.11.2021 11.11.2021 12.11.2021 1,6834 17,5558 5.875.066 Evet
2 10.12.2021 09.12.2021 10.12.2021 1,2375 16,1311 4.318.875 Evet
3 07.01.2022 06.01.2022 07.01.2022 1,1814 15,4 4.123.086 Evet
4 04.02.2022 03.02.2022 04.02.2022 1,1412 14,8759 3.982.788 Evet
5 04.03.2022 03.03.2022 04.03.2022 1,1247 14,6612 3.925.203 Evet
6 01.04.2022 31.03.2022 01.04.2022 1,1172 14,5632 3.899.028 Evet
7 15.04.2022 14.04.2022 15.04.2022 0,5537 14,437 1.932.413 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.04.2022 14.04.2022 15.04.2022 349.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
QNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 5 Ağustos 2021 tarih ve 39/1199 sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 189 gün vadeli, 349.000.000 TL nominal satış ile sonuçlanan TRFFNBK42239 ISIN kodlu bononun bugün (15/04/2022) itibarıyla vadesi gelmiş olup, 7. kupon ödemesi ve itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021119
BIST