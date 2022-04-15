***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









İtfaİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 15.04.2022Vade (Gün Sayısı) 189Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFNBK42239Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.08.2021Satışa Başlanma Tarihi 07.10.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 07.10.2021Vade Başlangıç Tarihi 08.10.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 349.000.000Kupon Sayısı 7Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 12.11.2021 11.11.2021 12.11.2021 1,6834 17,5558 5.875.066 Evet2 10.12.2021 09.12.2021 10.12.2021 1,2375 16,1311 4.318.875 Evet3 07.01.2022 06.01.2022 07.01.2022 1,1814 15,4 4.123.086 Evet4 04.02.2022 03.02.2022 04.02.2022 1,1412 14,8759 3.982.788 Evet5 04.03.2022 03.03.2022 04.03.2022 1,1247 14,6612 3.925.203 Evet6 01.04.2022 31.03.2022 01.04.2022 1,1172 14,5632 3.899.028 Evet7 15.04.2022 14.04.2022 15.04.2022 0,5537 14,437 1.932.413 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.04.2022 14.04.2022 15.04.2022 349.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarQNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 5 Ağustos 2021 tarih ve 39/1199 sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 189 gün vadeli, 349.000.000 TL nominal satış ile sonuçlanan TRFFNBK42239 ISIN kodlu bononun bugün (15/04/2022) itibarıyla vadesi gelmiş olup, 7. kupon ödemesi ve itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021119BIST