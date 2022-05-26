***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon Oranı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon Oranı BelirlenmesiDüzeltme Nedeni Derecelendirme sekmesinin güncellenmesi kaynaklı düzeltmedir.İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 27.05.2022Vade (Gün Sayısı) 273Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFNBK52212Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.08.2021Satışa Başlanma Tarihi 26.08.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 26.08.2021Vade Başlangıç Tarihi 27.08.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 514.020.000Kupon Sayısı 8Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 01.10.2021 30.09.2021 01.10.2021 1,8646 19,4452 9.584.416 Evet2 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021 1,7286 18,0267 8.885.349,72 Evet3 10.12.2021 09.12.2021 10.12.2021 1,5635 16,3048 8.036.702,7 Evet4 14.01.2022 13.01.2022 14.01.2022 1,4709 15,3394 7.560.720,18 Evet5 18.02.2022 17.02.2022 18.02.2022 1,4208 14,8173 7.303.196,16 Evet6 25.03.2022 24.03.2022 25.03.2022 1,4215 14,8247 7.306.794,3 Evet7 29.04.2022 28.04.2022 29.04.2022 1,3927 14,5234 7.158.756,54 Evet8 27.05.2022 26.05.2022 27.05.2022 1,1267 14,6875Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.05.2022 26.05.2022 27.05.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings AA (tur) Durağan - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) 31.01.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalar273 gün vadeli 514.020.000 TRY nominal değerdeki TLREF Türk Lirası gecelik referans faiz oranına endeksli değişken faizli kupon ödemeli bononun sekizinci kupon oranı %1.1267 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032742BIST