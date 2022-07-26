***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
26.07.2022 17:34
ylı tertip ihraç belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 QNB Finasbank Tertip Ihrac Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047814
BIST
18:052.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -11,37
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.535
18:0517,8581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0860
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7280
18:0518,1078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0934
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,0114
18:05986,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,17
|Açılış
|: 986,23
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|64,90
|24.794.576
|% 10,00
|
|DOBUR
|57,75
|17.313.869
|% 10,00
|
|BMSCH
|13,10
|78.850.327
|% 9,99
|
|EMNIS
|33,02
|1.298.974
|% 9,99
|
|INTEM
|80,45
|65.520.281
|% 9,98
|
|KLRHO
|16,11
|175.581.077
|% -10,00
|
|SANEL
|10,00
|5.759.310
|% -9,99
|
|UFUK
|83,00
|4.517.105
|% -7,21
|
|CEOEM
|10,07
|16.197.607
|% -5,00
|
|RTALB
|9,70
|158.645.131
|% -5,00
|
|THYAO
|49,00
|4.120.471.247
|% -1,09
|
|EKGYO
|3,19
|1.764.233.810
|% 0,63
|
|YKBNK
|4,75
|1.295.493.240
|% -1,25
|
|EREGL
|27,58
|1.278.449.120
|% -3,02
|
|GARAN
|15,09
|1.225.268.260
|% -3,58
|
|EKGYO
|3,19
|1.764.233.810
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,54
|643.002.385
|% 3,36
|
|YKBNK
|4,75
|1.295.493.240
|% -1,25
|
|TSKB
|2,50
|652.588.027
|% 2,88
|
|ODAS
|3,73
|608.478.111
|% -1,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8452
|17,8514
|% 0,45
|
|Euro
|18,0760
|18,1080
|% -0,51
|
|Sterlin
|21,4111
|21,5185
|% 0,26
|
|Frank
|18,4738
|18,5851
|% 0,64
|
|Riyal
|4,7387
|4,7625
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|-2,36
|
|Altın Gr.
|986
|987
|3,49
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.726
|16,00
|
|Tam
|6.639
|6.712
|-4,00
|
|Yarım
|3.235
|3.281
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.640
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,62
|18,64
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|0,15
|
|B. Petrol
|99
|99
|-0,97
|