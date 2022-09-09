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***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

09.09.2022 13:38
***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi QNB Finansbank A.Ş. Bono İtfasına İlişkin Kamuoyuna Duyuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni Derecelendirme bölümünde gerçekleşen değişiklik kaynaklıdır.

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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:583.532
Değişim :  2,75% |  94,37
Açılış :  3.465  
Önceki Kapanış :  3.437  
En Yüksek
3.546 En Düşük
3.452
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:56
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GARAN 26,18 2.851.857.042 % 10,00  
ISCTR 12,44 3.742.082.490 % 9,99  
HALKB 13,76 1.388.911.293 % 9,99  
GRNYO 4,96 3.139.834 % 9,98  
KRDMD 14,26 3.733.781.475 % 9,95  
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14:56 Alış Satış %  
Dolar 18,2324 18,2480 % 0,14  
Euro 18,3265 18,3320 % 0,56  
Sterlin 21,0210 21,1264 % 0,55  
Frank 18,8841 18,9978 % 0,92  
Riyal 4,8381 4,8623 % 0,04  
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14:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.721 1.721 12,23  
Altın Gr. 1.012 1.012 10,84  
Cumhuriyet 6.763 6.865 35,00  
Tam 6.795 6.852 23,00  
Yarım 3.311 3.355 17,00  
Çeyrek 1.661 1.676 7,00  
Gümüş.Ons 18,64 18,67 0,12  
Gümüş Gr. 10,96 10,98 0,10  
B. Petrol 90,89 90,89 1,74  
Seans Raporu 14:56
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