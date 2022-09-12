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***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

12.09.2022 18:41
***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi 05.08.2021

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 185
Faiz Oranı Türü İskontolu
ISIN Kodu XS2455404850
Ödeme Türü Döviz Ödemeli
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.03.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 11.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 46.250.000
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi USD
Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 12.09.2022 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.09.2022 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AA (tur) Durağan - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) 26.07.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
İlgi: 07.02.2014 tarihli özel durum açıklamamız, İlgide kayıtlı açıklamamızda belirtilen, USD 46.250.000 nominal satış ile sonuçlanan 185 gün vadeli XS2455404850 ISIN kodlu borçlanma aracının bugün (12/09/2022) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 QNB Finansbank Tertip İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062446


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RODRG 36,54 3.297.881 % 9,99  
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