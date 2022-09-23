***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 5.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıKurul Onay Tarihi 05.08.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 23.09.2022Vade (Gün Sayısı) 245Faiz Oranı Türü İskontoluISIN Kodu XS2436313600Ödeme Türü Döviz ÖdemeliSatışın Tamamlanma Tarihi 20.01.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 21.01.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.398.000Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi GBPKupon Ödeme Sıklığı Tek KuponSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 23.09.2022 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.09.2022 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings AA (tur) Durağan - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) 26.07.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalarİlgi: 07.02.2014 tarihli özel durum açıklamamız, İlgide kayıtlı açıklamamızda belirtilen, GBP 20.398.000 nominal satış ile sonuçlanan 245 gün vadeli XS2436313600 ISIN kodlu borçlanma aracının bugün (23/09/2022) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 QNB Finansbank Tertip Ihrac Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064939BIST