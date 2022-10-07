***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi QNB Finansbank A.Ş. Bono İtfasına İlişkin Kamuoyuna DuyuruYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni Derecelendirme bölümünde yapılan değişiklik kaynaklıdır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 05.08.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 798.405.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 07.10.2022Vade (Gün Sayısı) 77Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 5,51Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 26,10Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 28,93Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFNBKE2222Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.08.2021Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 21.07.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 21.07.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 22.07.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 798.405.000İhraç Fiyatı 0,94781Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 07.10.2022Kayıt Tarihi 06.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.10.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 798.405.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings AA (tur) Durağan - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) 26.07.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarQNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05 Ağustos 2021 tarih ve 39/1199 sayılı sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 77 gün vadeli, 798.405.000- TL nominal satış ile sonuçlanan TRFFNBKE2222 ISIN kodlu bononun bugün (07/10/2022) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068679BIST