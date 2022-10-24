***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.10.2022 17:12
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni Güncelleme
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.04.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi 09.06.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
ISIN Kodu XS2507903842
Ödeme Türü Döviz Ödemeli
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.07.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 25.07.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.278.000
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi GBP
Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 25.07.2022 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.07.2022 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AA (tur) Durağan - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) 31.01.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
İlgi: 07.02.2014 tarihli özel durum açıklamamız, İlgide kayıtlı açıklamamızda belirtilen, GBP 20.278.000 nominal satış ile sonuçlanan 91 gün vadeli XS2507903842 ISIN kodlu borçlanma aracının bugün (24/10/2022) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 QNB Finasbank Tertip Ihrac Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073635
BIST