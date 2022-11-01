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***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

01.11.2022 19:42
***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ

lendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings BB (tur) Durağan - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term)BB (tur) Durağan - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) 26.07.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
İlgi: 07.02.2014 tarihli özel durum açıklaması: İlgide kayıtlı açıklamamızla Bankamızca Medium Term Note (MTN) programı ("Program") kurulduğu ve programın farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği kamuya açıklanmıştı. Program kapsamında, 21.000.000 GBP tutarındaki işleme ilişkin SPK onaylı tertip ihraç belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 QNB Finanasbank A.Ş. Tertip İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076065


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GESAN 180,40 330.168.671 % 10,00  
KRGYO 8,69 94.494.174 % 10,00  
AKCNS 48,40 61.113.948 % 10,00  
VAKKO 33,88 5.910.095 % 10,00  
EDATA 22,24 75.430.647 % 9,99  
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Riyal 4,9323 4,9570 % -0,04  
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Altın Ons 1.646 1.647 13,22  
Altın Gr. 984 984 6,90  
Cumhuriyet 6.589 6.689 18,00  
Tam 6.611 6.678 27,00  
Yarım 3.222 3.265 16,00  
Çeyrek 1.616 1.632 8,00  
Gümüş.Ons 19,64 19,68 0,50  
Gümüş Gr. 11,73 11,76 0,29  
B. Petrol 94,91 94,91 2,10  
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