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***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.11.2022 19:50
***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.04.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 15.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi 09.06.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş Clearstream
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke İngiltere
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.02.2023
Vade (Gün Sayısı) 93
Faiz Oranı Türü İskontolu
ISIN Kodu XS2551901999
Ödeme Türü Döviz Ödemeli
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.11.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 02.11.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.000.000
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi USD
Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 03.02.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.02.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings BB (tur) Durağan - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) 26.07.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
İlgi: 07.02.2014 tarihli özel durum açıklaması: İlgide kayıtlı açıklamamızla Bankamızca Medium Term Note (MTN) programı ("Program") kurulduğu ve programın farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği kamuya açıklanmıştı. Program kapsamında, 15.000.000 USD tutarındaki işleme ilişkin SPK onaylı tertip ihraç belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 QNB Finanasbank A.Ş. Tertip İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076396


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Altın Gr. 987 988 12,10  
Cumhuriyet 6.593 6.693 76,00  
Tam 6.621 6.675 41,00  
Yarım 3.226 3.265 21,00  
Çeyrek 1.618 1.633 12,00  
Gümüş.Ons 19,86 19,89 0,40  
Gümüş Gr. 11,88 11,90 0,23  
B. Petrol 97,15 97,15 2,48  
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