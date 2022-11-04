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***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.11.2022 19:40
***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni Güncelleme

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.04.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi 06.05.2021

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş Clearstream
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke İngiltere
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 367
Faiz Oranı Türü İskontolu
ISIN Kodu XS2404223286
Ödeme Türü Döviz Ödemeli
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.11.2021
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 02.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.11.2022
Kayıt Tarihi 03.11.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.11.2022
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings BB (tur) Durağan - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) 26.07.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
İlgi: 07.02.2014 tarihli özel durum açıklamamız, İlgide kayıtlı açıklamamızda belirtilen, GBP 25.000.000 nominal satış ile sonuçlanan 367 gün vadeli XS2404223286 ISIN kodlu borçlanma aracının bugün (04/11/2022) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 QNB Finansbank Tertip İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077005


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Tam 6.697 6.795 161,00  
Yarım 3.263 3.324 80,00  
Çeyrek 1.637 1.662 41,00  
Gümüş.Ons 20,82 20,87 1,37  
Gümüş Gr. 12,43 12,45 0,78  
B. Petrol 98,55 98,55 3,88  
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