***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni GüncellemeYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.04.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 5.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıKurul Onay Tarihi 06.05.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Clearstreamİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke İngiltereTürü Finansman BonosuVadesi 02.11.2021Vade (Gün Sayısı) 367Faiz Oranı Türü İskontoluISIN Kodu XS2404223286Ödeme Türü Döviz ÖdemeliSatışın Tamamlanma Tarihi 01.11.2021Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 02.11.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 04.11.2022Kayıt Tarihi 03.11.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.11.2022Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings BB (tur) Durağan - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) 26.07.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalarİlgi: 07.02.2014 tarihli özel durum açıklamamız, İlgide kayıtlı açıklamamızda belirtilen, GBP 25.000.000 nominal satış ile sonuçlanan 367 gün vadeli XS2404223286 ISIN kodlu borçlanma aracının bugün (04/11/2022) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 QNB Finansbank Tertip İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077005BIST