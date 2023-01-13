***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









etİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings AA (tur) Durağan - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) 26.07.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarQNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04 Ağustos 2022 tarih ve 40/1130 sayılı sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 147 gün vadeli , 670.300.000 - TL nominal satış ile sonuçlanan TRFFNBK12315 ISIN kodlu bononun bugün (13/01/2023) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102270BIST