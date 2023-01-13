***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.01.2023 18:12
et
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AA (tur) Durağan - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) 26.07.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
QNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04 Ağustos 2022 tarih ve 40/1130 sayılı sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 147 gün vadeli , 670.300.000 - TL nominal satış ile sonuçlanan TRFFNBK12315 ISIN kodlu bononun bugün (13/01/2023) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102270
BIST
18:054.985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 14,15
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
18:0518,7987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0151
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
18:0520,3597
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0328
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2558
18:051.154,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 8,12
|Açılış
|: 1.154,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.156,27
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MANAS
|11,37
|103.276.399
|% 10,02
|
|BFREN
|4.875,20
|160.192.697
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.384.004
|% 10,00
|
|ONCSM
|37,40
|6.423.749
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.694.995
|% 10,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|OTTO
|85,85
|145.858
|% -8,67
|
|COSMO
|106,70
|12.914.511
|% -8,02
|
|EKGYO
|7,88
|4.438.644.643
|% -7,40
|
|ALFAS
|235,40
|330.382.755
|% -5,84
|
|THYAO
|134,70
|8.105.470.582
|% -0,81
|
|EREGL
|40,36
|6.160.326.893
|% 1,97
|
|ASELS
|55,25
|5.565.945.602
|% -1,16
|
|KRDMD
|18,67
|5.273.136.260
|% -1,22
|
|EKGYO
|7,88
|4.438.644.643
|% -7,40
|
|EKGYO
|7,88
|4.438.644.643
|% -7,40
|
|YKBNK
|9,21
|2.911.722.488
|% 1,88
|
|KRDMD
|18,67
|5.273.136.260
|% -1,22
|
|SKBNK
|2,63
|560.440.662
|% -0,38
|
|PETKM
|17,77
|3.422.764.480
|% 2,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7940
|18,7987
|% 0,08
|
|Euro
|20,3529
|20,3597
|% -0,16
|
|Sterlin
|22,8803
|22,9951
|% 0,05
|
|Frank
|20,1674
|20,2889
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9874
|5,0124
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|12,06
|
|Altın Gr.
|1.154
|1.154
|7,52
|
|Cumhuriyet
|7.780
|7.897
|71,00
|
|Tam
|7.839
|7.916
|106,00
|
|Yarım
|3.819
|3.874
|52,00
|
|Çeyrek
|1.916
|1.937
|26,00
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,51
|14,53
|0,16
|
|B. Petrol
|84,38
|84,38
|0,35
|