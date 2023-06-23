***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi QNB Finansbank A.Ş. Bono İtfasına İlişkin Kamuoyuna DuyuruYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.06.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 04.08.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVade Tarihi 23.06.2023Vade (Gün Sayısı) 42Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışPlanlanan Nominal Tutar 128.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 128.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.08.2022Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 11.05.2023Satışın Tamamlanma Tarihi 11.05.2023Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 128.000.000Vade Başlangıç Tarihi 12.05.2023İhraç Fiyatı 0,96556Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 3,57Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 31Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 35,61Borsada İşlem Görme Durumu EvetÖdeme Türü TL ÖdemeliISIN Kodu TRFFNBK62328Kupon Sayısı 0Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 128.000.000İtfa Tarihi 23.06.2023Kayıt Tarihi 22.06.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetYatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.06.2023Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings AA (tur) Durağan - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) 26.07.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarQNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04 Ağustos 2022 tarih ve 40/1130 sayılı sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 42 gün vadeli,128.000.000- TL nominal satış ile sonuçlanan TRFFNBK62328 ISIN kodlu bononun bugün (23/06/2023) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161901BIST