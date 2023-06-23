***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.06.2023 16:59
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi QNB Finansbank A.Ş. Bono İtfasına İlişkin Kamuoyuna Duyuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.06.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 04.08.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vade Tarihi 23.06.2023
Vade (Gün Sayısı) 42
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar 128.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 128.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.08.2022
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 11.05.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.05.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 128.000.000
Vade Başlangıç Tarihi 12.05.2023
İhraç Fiyatı 0,96556
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 3,57
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 31
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 35,61
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TRFFNBK62328
Kupon Sayısı 0
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 128.000.000
İtfa Tarihi 23.06.2023
Kayıt Tarihi 22.06.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.06.2023
Döviz Cinsi TRY
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AA (tur) Durağan - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) 26.07.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
QNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04 Ağustos 2022 tarih ve 40/1130 sayılı sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 42 gün vadeli,128.000.000- TL nominal satış ile sonuçlanan TRFFNBK62328 ISIN kodlu bononun bugün (23/06/2023) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161901
BIST