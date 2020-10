***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET ÖMER ARİF ARAS Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 16.04.2010 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi / Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kredi Komitesi Üyesi, Risk Komitesi ÜyesiSİNAN ŞAHİNBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 16.04.2010 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Leasing A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı, Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı, Finans Yatırım A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kredi Komitesi Üyesi, Rİsk Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Ücret Yönetimi Komitesi ÜyesiTEMEL GÜZELOGLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 16.04.2010 İcrada Görevli Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi IBTECH Uluslararası Bilişim ve İletişim Teknolojileri Araştırma Geliştirme Danışmanlık Destek SAN.TİC.A.Ş / Yönetim Kurulu Başkanı, QNB Finansportföy / Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kredi Komitesi ÜyesiYOUSEF MAHMOUD H N AL-NEAMA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.05.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Qatar National Bank Q.P.S.C /Ticari Bankacılık/AEGM ? GCBO Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kredi Komitesi Üyesi, Ücret Yönetimi Komitesi ÜyesiFATMA ABDULLA S.S. AL SUWAIDI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 16.06.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Qatar National Bank Q.P.S.C / Grup Risk Yönetim Başkanı, Qatar National Bank Q.P.S.C / Ticari Bankacılık / Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, QNB Tunisia / Ticari Bankacılık/ Yönetim Kurulu Üyesi, Commercial Bank International (UAE) Ticari Bankacılık / Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Risk Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi ÜyesiDURMUŞ ALİ KUZU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.08.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Evet 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi ÜyesiRAMZI T.A. MARI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 16.06.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Qatar National Bank Q.P.S.C. / Ticari Bankacılık / GCFO, Housing Bank for Trade and Finance (Jordan) / Ticari Bankacılık / Yönetim Kurulu Üyesi, QNB ALAHLI S.A.E / Ticari Bankacılık / Yönetim Kurulu Üyesi, QNB Capital LLC Kurumsal Yatırım Danışmanlığı / Yönetim Kurulu Üyesi, Qatar International Holding LLC (OIHL) / Holding Şirketi / Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıALİ TEOMAN KERMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 16.04.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bahçeşehir Üniversitesi Graduate School of Business / Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Risk Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiADEL ALI M A AL-MALKI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.05.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Qatar National Bank Q.P.S.C. / Ticari Bankacılık / GM- Grup Bilgi Teknolojileri Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Risk Komitesi ÜyesiOSMAN REHA YOLALAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 16.06.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Tekfen Holding / Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı , Marmara Üniversitesi / Eğitim / Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi, Sabancı Üniversitesi / Eğitim / Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi, Tekfen Endüstri ve Ticaret A.Ş. / Ampül ve benzerlerinin imalatı / Yönetim Kurulu Başkanı, Tekfen Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. / Sigorta Aracılık Faaliyeti / Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Toros Terminal Servisleri-Denizcilik A.Ş. / Terminal İşletmeciliği / Yönetim Kurulu Üyesi, Tekfen Kültür Sanat Ürünleri Yapım ve Yayın Sanayi T.A.Ş. / Müzik Yayımcılığı Faaliyetleri / Yönetim Kurulu Başkanı, Belpa Belediye Tüketim Mallari İthalat İhracat Ticaret ve Yatırım A.Ş. / Süpermarket ve Hipermarketlerde Yapılan Perakende Tic. / Yönetim Kurulu Başkanı, Tekfen Gayrimenkul Yatırım A. Ş. / Gayrimenkul alım satımı / Yöneitm Kurulu Başkan Vekili, Tekfen Turizm ve İşletmecilik A.Ş. / Tesis Yönetimi / Yönetim Kurulu Başkanı, Tekfen Eğitim Sağlık Kültür Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı / Eğitim, Kültür, Tanıtım Faaliyeti / Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Yedek ÜyeNOOR MOHD. J. A. AL-NAİMİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.06.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Qatar National Bank Q.P.S.C / Hazineden Sorumlu Genel Müdür, QNB Alahli S.A.E / Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878550BIST