***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









esiFATMA ABDULLA S.S. AL SUWAIDI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 16.06.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Qatar National Bank Q.P.S.C / Grup Risk Yönetim Başkanı, Qatar National Bank Q.P.S.C / Ticari Bankacılık / Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, QNB Tunisia / Ticari Bankacılık/ Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Risk Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi ÜyesiDURMUŞ ALİ KUZU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.08.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Evet 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi ÜyesiRAMZI T.A. MARI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 16.06.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Qatar National Bank Q.P.S.C. / Ticari Bankacılık / GCFO, Housing Bank for Trade and Finance (Jordan) / Ticari Bankacılık / Yönetim Kurulu Üyesi, Qatar International Holding LLC (OIHL) / Holding Şirketi / Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıALİ TEOMAN KERMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 16.04.2013 Yönetim Kurulu Üyesi 0 - - Denetim Komitesi Başkanı, Risk Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiADEL ALI M A AL-MALKI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.05.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Qatar National Bank Q.P.S.C. / Ticari Bankacılık / GM- Grup Bilgi Teknolojileri Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Risk Komitesi ÜyesiOSMAN REHA YOLALAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 16.06.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Tekfen Holding / Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı , Marmara Üniversitesi / Eğitim / Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi, Sabancı Üniversitesi / Eğitim / Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi, Tekfen Endüstri ve Ticaret A.Ş. / Ampül ve benzerlerinin imalatı / Yönetim Kurulu Başkanı, Tekfen Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. / Sigorta Aracılık Faaliyeti / Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Toros Terminal Servisleri-Denizcilik A.Ş. / Terminal İşletmeciliği / Yönetim Kurulu Üyesi, Tekfen Kültür Sanat Ürünleri Yapım ve Yayın Sanayi T.A.Ş. / Müzik Yayımcılığı Faaliyetleri / Yönetim Kurulu Başkanı, Belpa Belediye Tüketim Mallari İthalat İhracat Ticaret ve Yatırım A.Ş. / Süpermarket ve Hipermarketlerde Yapılan Perakende Tic. / Yönetim Kurulu Başkanı, Tekfen Gayrimenkul Yatırım A. Ş. / Gayrimenkul alım satımı / Yöneitm Kurulu Başkan Vekili, Tekfen Turizm ve İşletmecilik A.Ş. / Tesis Yönetimi / Yönetim Kurulu Başkanı, Tekfen Eğitim Sağlık Kültür Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı / Eğitim, Kültür, Tanıtım Faaliyeti / Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Yedek ÜyeNOOR MOHD. J. A. AL-NAİMİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.06.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971579BIST