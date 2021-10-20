Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.10.2021 17:49


esi
FATMA ABDULLA S.S. AL SUWAIDI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 16.06.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Qatar National Bank Q.P.S.C / Grup Risk Yönetim Başkanı, Qatar National Bank Q.P.S.C / Ticari Bankacılık / Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, QNB Tunisia / Ticari Bankacılık/ Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Risk Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi
DURMUŞ ALİ KUZU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.08.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Evet 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi
RAMZI T.A. MARI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 16.06.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Qatar National Bank Q.P.S.C. / Ticari Bankacılık / GCFO, Housing Bank for Trade and Finance (Jordan) / Ticari Bankacılık / Yönetim Kurulu Üyesi, Qatar International Holding LLC (OIHL) / Holding Şirketi / Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
ALİ TEOMAN KERMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 16.04.2013 Yönetim Kurulu Üyesi 0 - - Denetim Komitesi Başkanı, Risk Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ADEL ALI M A AL-MALKI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.05.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Qatar National Bank Q.P.S.C. / Ticari Bankacılık / GM- Grup Bilgi Teknolojileri Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Risk Komitesi Üyesi
OSMAN REHA YOLALAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 16.06.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Tekfen Holding / Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı , Marmara Üniversitesi / Eğitim / Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi, Sabancı Üniversitesi / Eğitim / Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi, Tekfen Endüstri ve Ticaret A.Ş. / Ampül ve benzerlerinin imalatı / Yönetim Kurulu Başkanı, Tekfen Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. / Sigorta Aracılık Faaliyeti / Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Toros Terminal Servisleri-Denizcilik A.Ş. / Terminal İşletmeciliği / Yönetim Kurulu Üyesi, Tekfen Kültür Sanat Ürünleri Yapım ve Yayın Sanayi T.A.Ş. / Müzik Yayımcılığı Faaliyetleri / Yönetim Kurulu Başkanı, Belpa Belediye Tüketim Mallari İthalat İhracat Ticaret ve Yatırım A.Ş. / Süpermarket ve Hipermarketlerde Yapılan Perakende Tic. / Yönetim Kurulu Başkanı, Tekfen Gayrimenkul Yatırım A. Ş. / Gayrimenkul alım satımı / Yöneitm Kurulu Başkan Vekili, Tekfen Turizm ve İşletmecilik A.Ş. / Tesis Yönetimi / Yönetim Kurulu Başkanı, Tekfen Eğitim Sağlık Kültür Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı / Eğitim, Kültür, Tanıtım Faaliyeti / Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üye
NOOR MOHD. J. A. AL-NAİMİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.06.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971579


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.433
Değişim :  0,21% |  2,95
Açılış :  1.432  
Önceki Kapanış :  1.430  
En Yüksek
1.438 En Düşük
1.428
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHYAY 0,88 28.345.933 % 10,00  
OLMK 7,04 5.015.490 % 10,00  
IZTAR 23,72 23.310.306 % 9,92  
FADE 9,55 197.507.608 % 9,90  
DMSAS 8,07 200.039.404 % 9,80  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,2259 9,2322 % -0,67  
Euro 10,7420 10,7563 % -0,64  
Sterlin 12,7294 12,7932 % -0,36  
Frank 9,9990 10,0593 % -0,26  
Riyal 2,4550 2,4673 % -0,58  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.784 1.784 14,96  
Altın Gr. 529 530 0,95  
Cumhuriyet 3.501 3.554 -23,00  
Tam 3.483 3.571 -26,32  
Yarım 1.684 1.727 -12,73  
Çeyrek 844 864 -6,37  
Gümüş.Ons 24,23 24,26 0,58  
Gümüş Gr. 7,18 7,19 0,11  
B. Petrol 85,20 85,20 0,12  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru