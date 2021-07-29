***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
29.07.2021 18:44
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/07/2021
Karar Sayısı
92
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1)İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
İlişikte sunduğumuz QNB Finansbank A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar" tebliği (II-14.1) uyarınca düzenlenmiş 01.01.2021 - 30.06.2021 dönemine ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu ile Konsolide Olmayan Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve şirketin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Saygılarımızla,
Ali Teoman KERMAN
Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı
Durmuş Ali KUZU
Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi
Temel GÜZELOĞLU
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
Adnan Menderes YAYLA
Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952732
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 30,89
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.393
En Düşük
1.371
18:058,4566
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,0916
|Açılış
|: 8,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4335
18:0510,0702
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0671
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0402
18:05498,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,24
|Açılış
|: 498,00
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
495,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDATA
|13,68
|138.249.722
|% 9,97
|
|CEOEM
|9,16
|99.120.893
|% 9,96
|
|KTSKR
|20,02
|12.482.488
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.915.095
|% 9,85
|
|KUYAS
|2,80
|68.985.975
|% 9,80
|
|MEGAP
|7,40
|64.463.031
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|64.463.031
|% -9,98
|
|YAYLA
|4,34
|336.935.934
|% -9,96
|
|ATSYH
|3,70
|243.881
|% -7,04
|
|TUREX
|10,34
|81.293.180
|% -4,52
|
|GARAN
|8,34
|1.427.784.115
|% 1,71
|
|EREGL
|20,00
|1.261.108.797
|% 6,78
|
|KRDMD
|7,77
|1.016.253.367
|% 3,19
|
|THYAO
|12,78
|633.006.622
|% 1,75
|
|ASELS
|15,26
|514.881.590
|% 2,69
|
|GARAN
|8,34
|1.427.784.115
|% 1,71
|
|YKBNK
|2,31
|357.433.458
|% 2,21
|
|KRDMD
|7,77
|1.016.253.367
|% 3,19
|
|EKGYO
|1,84
|174.297.539
|% 1,66
|
|KARSN
|4,20
|371.789.603
|% 3,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4549
|8,4566
|% -1,07
|
|Euro
|10,0647
|10,0702
|% -0,66
|
|Sterlin
|11,7794
|11,8385
|% -0,60
|
|Frank
|9,3007
|9,3567
|% -0,60
|
|Riyal
|2,2484
|2,2596
|% -1,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|24,21
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,67
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|24,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|24,37
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|11,79
|
|Çeyrek
|797
|816
|5,89
|
|Gümüş.Ons
|25,76
|25,80
|0,82
|
|Gümüş Gr.
|7,01
|7,02
|0,15
|
|B. Petrol
|74,76
|74,76
|0,89
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58EMKEL
Yüzde 6.28 oranında artışla 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 693, 626 adet işlem
-
17:57KUYAS
Yüzde 9.80 oranında artışla 2.80 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 105, 401 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 390 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 17 üstünde . İşlem hacmi 11, 666.00 milyon TL de
-
17:56CEOEM
Yüzde 7.80 oranında artışla 8.98 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 550, 441 adet işlem
-
17:55KTSKR
Yüzde 9.94 oranında artışla 20.02 lira fiyatla işlem gören hissede 631, 829 adet işlem