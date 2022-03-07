***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelereBankamızınuyum durumunugösteren 2021 Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008007BIST