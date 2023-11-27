***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
27.11.2023 17:27
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilecek 34.925.000 GBP tutarındaki borçlanma aracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylı tertip ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220253
BIST
'
18:058.107
En Düşük
|Değişim
|: 1,85%
|| 147,24
|Açılış
|: 8.029
|
|Önceki Kapanış
|: 7.960
|
8.023
En Yüksek
8.129
18:0528,9112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0526
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8600
|
28,9181
En Düşük
28,8129
18:0531,6275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0218
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5000
|
31,8136
En Düşük
31,5383
18:051.868,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 10,58
|Açılış
|: 1.868,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858,22
|
1.875,94
En Düşük
1.855,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BINHO
|221,20
|57.489.216
|% 10,00
|
|FLAP
|13,31
|249.441.642
|% 10,00
|
|MTRKS
|62,70
|69.609.417
|% 10,00
|
|ORCAY
|13,42
|220.677.957
|% 10,00
|
|MEKAG
|85,80
|225.333.377
|% 10,00
|
|DAPGM
|50,40
|101.494.109
|% -10,00
|
|EUYO
|18,00
|11.512.257
|% -10,00
|
|ORMA
|183,60
|13.887.183
|% -10,00
|
|SODSN
|105,40
|7.151.905
|% -9,99
|
|GLCVY
|46,00
|143.928.658
|% -9,98
|
|THYAO
|260,50
|10.503.963.823
|% 0,29
|
|ISCTR
|22,48
|7.207.463.288
|% 5,74
|
|AKBNK
|34,30
|4.631.415.821
|% 7,66
|
|YKBNK
|19,01
|4.585.968.263
|% 6,68
|
|TUPRS
|156,00
|3.937.696.188
|% 3,65
|
|ZOREN
|5,31
|2.464.318.158
|% 6,63
|
|ISCTR
|22,48
|7.207.463.288
|% 5,74
|
|YKBNK
|19,01
|4.585.968.263
|% 6,68
|
|EKGYO
|7,60
|1.418.065.255
|% 3,83
|
|IHLAS
|1,29
|194.625.678
|% 0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8766
|28,9322
|% 0,26
|
|Euro
|31,6135
|31,6213
|% 0,05
|
|Sterlin
|36,3804
|36,5628
|% 0,26
|
|Frank
|32,6889
|32,8859
|% 0,29
|
|Riyal
|7,6854
|7,7240
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,76
|24,79
|% 0,66
|
|Platin
|923,15
|924,91
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.060,75
|1.066,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,41
|80,41
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.013,46
|2.013,74
|% 0,66
|