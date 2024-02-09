***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
09.02.2024 17:20
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilecek 16.550.000 GBP tutarındaki borçlanma aracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylı tertip ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248545
BIST
'
18:059.046
En Düşük
|Değişim
|: 1,07%
|| 96,18
|Açılış
|: 8.993
|
|Önceki Kapanış
|: 8.950
|
8.943
En Yüksek
9.046
18:0530,6910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0999
|Açılış
|: 30,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6600
|
30,6910
En Düşük
30,5224
18:0533,1292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0788
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9200
|
33,1551
En Düşük
32,9675
18:051.993,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -6,11
|Açılış
|: 1.993,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,65
|
2.009,80
En Düşük
1.991,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOFER
|53,35
|481.167.353
|% 10,00
|
|KFEIN
|141,90
|140.846.784
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,45
|97.255.906
|% 10,00
|
|BNTAS
|12,43
|205.010.273
|% 10,00
|
|TUCLK
|13,75
|292.138.795
|% 10,00
|
|KRGYO
|28,66
|579.880.489
|% -9,99
|
|AVHOL
|56,15
|185.894.082
|% -9,94
|
|MARKA
|81,15
|36.025.959
|% -8,72
|
|TETMT
|6.952,50
|22.207.703
|% -7,30
|
|YGGYO
|43,22
|31.672.212
|% -5,67
|
|THYAO
|294,75
|10.713.229.542
|% 2,79
|
|EREGL
|46,36
|5.619.688.775
|% 1,93
|
|GUBRF
|163,60
|5.418.882.181
|% 3,54
|
|ASELS
|52,10
|4.408.347.569
|% 1,46
|
|KOZAL
|22,14
|4.368.538.515
|% 4,34
|
|EKGYO
|10,49
|3.691.890.149
|% 1,65
|
|TSPOR
|1,79
|566.999.050
|% 5,29
|
|QUAGR
|4,28
|1.142.285.446
|% 2,88
|
|KOZAL
|22,14
|4.368.538.515
|% 4,34
|
|YKBNK
|22,76
|3.909.767.252
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6850
|30,6912
|% 0,33
|
|Euro
|33,1150
|33,1312
|% 0,24
|
|Sterlin
|38,6377
|38,8315
|% 0,40
|
|Frank
|34,9280
|35,1384
|% 0,18
|
|Riyal
|8,1582
|8,1991
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,42
|22,45
|% 0,66
|
|Platin
|871,61
|873,08
|% 0,66
|
|Paladyum
|867,36
|871,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,73
|81,73
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.021,38
|2.021,61
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GEDZA
Yüzde 7.51 oranında artışla 25.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 298, 172 adet işlem
-
17:57ARZUM
Yüzde 9.97 oranında artışla 47.20 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 209, 754 adet işlem
-
17:56FORMT
Yüzde 6.08 oranında artışla 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 138, 727 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 72, 17 artarak (% 0.76 ) 9, 560
-
17:55
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, DOFER, BNTAS