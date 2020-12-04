***QNBFB* *FIN* *QNBFL*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***QNBFB******FIN******QNBFL*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [QNBFL]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nca QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.'nin sermayesinde sahibi olduğumuz % 99.4 oranındaki paylara ilişkin olarak, Borsa İstanbul A.Ş.'nin 17.09.2020 tarihli ve 2020/58 sayılı Pay Piyasası Pazar Yapılanmasına ilişkin duyurusu, güncel makroekonomik gelişmeler ışığında, fiili dolaşım oranının %5'in üzerine çıkartılmaması halinde QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. paylarının 1 Ocak 2021 tarihi itibarı ile Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem görebileceği hususu göz önünde bulundurularak, değerlendirilmiş ve QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.'nin paylarının fiili dolaşım oranının %5'in üzerine çıkartılmamasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891308BIST