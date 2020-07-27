***QNBFB* *ISCTR* *ENKAI* *KUTPO* *AKGRT* *PETKM* *FRIGO* *AKENR* *ISFIN* *IZMDC* *SAHOL* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle
27.07.2020 11:59
***QNBFB******ISCTR******ENKAI******KUTPO******AKGRT******PETKM******FRIGO******AKENR******ISFIN******IZMDC******SAHOL******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )
Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
İlgili Şirketler AKENR, AKBNK, AKGRT, ENKAI, FRIGO, ISCTR, ISFIN, IZMDC, KUTPO, PETKM, QNBFB, SAHOL
Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMA
PAY SENEDI AK ENERJI ELEKTRIK ÜRETIM A.S. TRAAKENR91L9 AKENR E 0,257 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI AKBANK T.A.S. TRAAKBNK91N6 AKBNK E 1,389 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI AKSIGORTA A.S. TRAAKGRT91O5 AKGRT E 0,660 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI ENKA INSAAT VE SANAYII A.S. TREENKA00011 ENKAI E 0,348 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI FRIGO PAK GIDA MADDELERI SANAYI VE TICARET A.S. TRAFRIGO91A8 FRIGO E 38,462 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.S. TRASAHOL91Q5 SAHOL E 0,593 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI IS FINANSAL KIRALAMA A.S. TRAISGEN91P9 ISFIN E 0,738 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI IZMIR DEMIR ÇELIK SANAYI A.S. TRAIZMDC91G6 IZMDC E 10,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI KÜTAHYA PORSELEN SANAYI A.S. TRAKUTPO91F9 KUTPO E 4.320.493,000 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDI PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S. TRAPETKM91E0 PETKM E 0,920 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI QNB FINANSBANK A.S. TRAFINBN91N3 QNBFB E 0,038 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI TÜRKIYE IS BANKASI A.S. C GRUBU TRAISCTR91N2 ISCTR E 4,076 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862008
BIST