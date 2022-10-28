***QNBFB* *SISE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
28.10.2022 12:35
***QNBFB******SISE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [SISE, QNBFB]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. SISE Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSISE42338 1.000.000.000 27.10.2022 26.04.2023 01.11.2022
- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK12331 573.160.000 28.10.2022 27.01.2023 01.11.2022
İlgili Şirketler [SISE, QNBFB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074991
BIST
12:353.879
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -55,54
|Açılış
|: 3.929
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.930
En Düşük
3.878
12:3518,6134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0143
|Açılış
|: 18,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6576
En Düşük
18,5631
12:3518,5391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0101
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6644
En Düşük
18,4863
12:35985,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -8,28
|Açılış
|: 985,86
|
|Önceki Kapanış
|: 994,15
|
999,05
En Düşük
985,59
BIST En Aktif Hisseler12:35
|EKIZ
|15,73
|1.617.028
|% 10,00
|
|ERSU
|5,50
|37.331.643
|% 10,00
|
|ADEL
|55,55
|48.663.857
|% 10,00
|
|TUREX
|18,07
|37.325.411
|% 9,98
|
|VERUS
|89,85
|55.477.343
|% 9,98
|
|ICBCT
|7,79
|78.461.576
|% -9,94
|
|AGYO
|6,11
|4.868.949
|% -9,88
|
|BRSAN
|53,65
|109.533.480
|% -8,68
|
|CELHA
|23,16
|33.038.876
|% -8,24
|
|CRFSA
|58,95
|73.771.013
|% -7,02
|
|THYAO
|96,95
|1.870.660.522
|% -2,46
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.485.719
|% -3,61
|
|YKBNK
|8,88
|1.498.271.745
|% -4,21
|
|SISE
|32,54
|1.494.144.582
|% -2,28
|
|SASA
|109,30
|1.399.550.389
|% 5,20
|
|YKBNK
|8,88
|1.498.271.745
|% -4,21
|
|EKGYO
|4,42
|630.921.299
|% -2,21
|
|ISCTR
|9,05
|1.219.089.799
|% -3,52
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.485.719
|% -3,61
|
|SKBNK
|2,05
|175.362.786
|% -2,84
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6037
|18,6180
|% 0,10
|
|Euro
|18,5240
|18,5384
|% -0,06
|
|Sterlin
|21,3743
|21,4815
|% -0,26
|
|Frank
|18,6063
|18,7183
|% -0,44
|
|Riyal
|4,9391
|4,9639
|% 0,12
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-14,23
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-7,39
|
|Cumhuriyet
|6.593
|6.692
|-47,00
|
|Tam
|6.622
|6.677
|-59,00
|
|Yarım
|3.227
|3.265
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.632
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,20
|19,23
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|-0,23
|
|B. Petrol
|94,09
|94,09
|-0,95
|