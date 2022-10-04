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***QNBFF* *ALNTF* *VAKVK* *KAREL* *SISE* *TCRYT* *HUZFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

04.10.2022 17:40
***QNBFF* *ALNTF* *VAKVK* *KAREL* *SISE* *TCRYT* *HUZFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira S


***QNBFF******ALNTF******VAKVK******KAREL******SISE******TCRYT******HUZFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [TCRYT, HUZFA, QNBFF, ALNTF, VAKVK, KAREL, SISE]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TCRYT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCMD12329 25.000.000 04.10.2022 03.01.2023 06.10.2022
- Huzur Faktoring A.Ş. HUZFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHZRF12311 16.300.000 04.10.2022 05.01.2023 06.10.2022
- QNB Finans Faktoring A.Ş. QNBFF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFINF12344 119.100.000 04.10.2022 10.01.2023 06.10.2022
- Alternatifbank A.Ş. ALNTF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFALNF12315 180.000.000 04.10.2022 05.01.2023 06.10.2022
- Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. VAKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Halka Arz / IPO TRDVVRK12316 200.000.000 04.10.2022 06.01.2023 06.10.2022
- Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. KAREL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKREL32316 230.000.000 04.10.2022 29.03.2023 06.10.2022
- Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. SISE Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSISE42312 1.300.000.000 04.10.2022 04.04.2023 06.10.2022


İlgili Şirketler [TCRYT, HUZFA, QNBFF, ALNTF, VAKVK, KAREL, SISE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067092


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SEKFK 8,37 40.673.591 % 9,99  
DERHL 4,41 103.486.450 % 9,98  
DAPGM 43,88 48.580.543 % 9,97  
SASA 78,40 3.414.181.163 % 9,96  
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Altın Gr. 1.030 1.030 15,95  
Cumhuriyet 6.812 6.915 129,00  
Tam 6.867 6.961 88,00  
Yarım 3.346 3.401 44,00  
Çeyrek 1.676 1.701 22,00  
Gümüş.Ons 21,15 21,17 0,45  
Gümüş Gr. 12,61 12,63 0,26  
B. Petrol 91,98 91,98 3,12  
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