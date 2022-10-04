***QNBFF* *ALNTF* *VAKVK* *KAREL* *SISE* *TCRYT* *HUZFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
04.10.2022 17:40
***QNBFF******ALNTF******VAKVK******KAREL******SISE******TCRYT******HUZFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [TCRYT, HUZFA, QNBFF, ALNTF, VAKVK, KAREL, SISE]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
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- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TCRYT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCMD12329 25.000.000 04.10.2022 03.01.2023 06.10.2022
- Huzur Faktoring A.Ş. HUZFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHZRF12311 16.300.000 04.10.2022 05.01.2023 06.10.2022
- QNB Finans Faktoring A.Ş. QNBFF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFINF12344 119.100.000 04.10.2022 10.01.2023 06.10.2022
- Alternatifbank A.Ş. ALNTF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFALNF12315 180.000.000 04.10.2022 05.01.2023 06.10.2022
- Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. VAKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Halka Arz / IPO TRDVVRK12316 200.000.000 04.10.2022 06.01.2023 06.10.2022
- Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. KAREL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKREL32316 230.000.000 04.10.2022 29.03.2023 06.10.2022
- Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. SISE Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSISE42312 1.300.000.000 04.10.2022 04.04.2023 06.10.2022
İlgili Şirketler [TCRYT, HUZFA, QNBFF, ALNTF, VAKVK, KAREL, SISE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
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Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067092
BIST