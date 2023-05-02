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***QNBFF* *ATLFA* *MBFTR* *INFO* *QNBVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

02.05.2023 17:36
***QNBFF* *ATLFA* *MBFTR* *INFO* *QNBVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının


***QNBFF******ATLFA******MBFTR******INFO******QNBVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ATLFA, QNBVK, QNBFF, INFO, MBFTR]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Atılım Faktoring A.Ş. ATLFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFATFK62327 10.000.000 02.05.2023 16.06.2023 04.05.2023
- QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş. QNBVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDQFVK92313 125.650.000 02.05.2023 06.09.2023 04.05.2023
- QNB Finans Faktoring A.Ş. QNBFF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFINF72322 100.000.000 02.05.2023 10.07.2023 04.05.2023
- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. INFO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFINFM72310 200.000.000 02.05.2023 05.07.2023 04.05.2023
- Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. MBFTR Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSMCBF52412 581.930.000 02.05.2023 07.05.2024 04.05.2023


İlgili Şirketler [ATLFA, QNBVK, QNBFF, INFO, MBFTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144787


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ORCAY 7,60 106.304.279 % 9,99  
AVHOL 17,83 10.017.286 % 9,99  
FENER 56,75 32.423.432 % 9,98  
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Altın Gr. 1.257 1.258 17,48  
Cumhuriyet 8.957 9.093 -145,00  
Tam 9.171 9.494 141,00  
Yarım 4.450 4.616 56,00  
Çeyrek 2.228 2.301 18,00  
Gümüş Gr. 15,76 15,78 0,13  
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