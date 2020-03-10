***QNBFF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
10.03.2020 16:29
***QNBFF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [QNBFF]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
06/09/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
QNB Finans Faktoring A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFFINF92015
Nominal Değer (TL)
91.740.000
Vade Başlangıç Tarihi
10/03/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
12/03/2020
Vadesi (Gün)
176
İtfa Tarihi
02/09/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826243
BIST
16:23103.903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 378,49
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
102.715
16:236,1355
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0113
|Açılış
|: 6,1380
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
16:236,9837
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0461
|Açılış
|: 6,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
16:23327,83
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -3,98
|Açılış
|: 327,83
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|25,50
|18.246.902
|% 14,86
|
|VKING
|2,96
|6.342.947
|% 14,73
|
|YBTAS
|4.906,10
|119.633
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,24
|17.384
|% 9,80
|
|HATEK
|8,60
|21.504.206
|% 9,55
|
|OYAYO
|5,62
|871.330
|% -14,98
|
|MAALT
|65,30
|5.955.656
|% -11,16
|
|BURCE
|6,06
|2.034.068
|% -9,96
|
|AYCES
|7,70
|1.451.477
|% -9,31
|
|TDGYO
|1,77
|4.651.377
|% -9,23
|
|THYAO
|10,48
|871.369.249
|% 0,96
|
|ASELS
|27,40
|799.103.185
|% -1,30
|
|GARAN
|9,50
|531.798.288
|% 3,49
|
|YKBNK
|2,36
|361.111.436
|% 3,06
|
|ODAS
|1,84
|216.193.055
|% -1,60
|
|YKBNK
|2,36
|361.111.436
|% 3,06
|
|IHLGM
|1,24
|185.644.534
|% -1,59
|
|ODAS
|1,84
|216.193.055
|% -1,60
|
|KARSN
|1,63
|146.637.431
|% -1,81
|
|EKGYO
|1,35
|115.673.061
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9729
|8,0129
|% -0,78
|
|Frank
|6,5614
|6,6009
|% -0,75
|
|Riyal
|1,6302
|1,6383
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.665
|-15,99
|
|Altın Gr.
|327
|328
|-4,30
|
|Cumhuriyet
|2.169
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.160
|2.214
|-9,21
|
|Yarım
|1.044
|1.071
|-4,46
|
|Çeyrek
|524
|535
|-2,23
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,08
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|-0,00
|
|B. Petrol
|37,52
|37,52
|3,16
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