***QNBFF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
03.09.2020 17:33
***QNBFF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [QNBFF]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
06/09/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
QNB Finans Faktoring A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFFINFK2026
Nominal Değer (TL)
59.464.000
Vade Başlangıç Tarihi
03/09/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
07/09/2020
Vadesi (Gün)
67
İtfa Tarihi
09/11/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873172
BIST
18:051.076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -7,57
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.074
18:057,4358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0531
|Açılış
|: 7,4490
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4518
En Düşük
7,3591
18:058,8036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0497
|Açılış
|: 8,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8316
En Düşük
8,7171
18:05460,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,81
|Açılış
|: 460,52
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
465,64
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|19,36
|61.494.965
|% 10,00
|
|PEKGY
|14,19
|76.198.585
|% 10,00
|
|ARMDA
|42,90
|13.485.794
|% 10,00
|
|DGATE
|10,78
|34.046.246
|% 10,00
|
|HATEK
|11,77
|20.715.445
|% 10,00
|
|KENT
|458,50
|2.145.780
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,58
|3.965.910
|% -9,97
|
|ALMAD
|1,36
|4.453.259
|% -8,11
|
|DOGUB
|3,92
|124.019.787
|% -7,98
|
|ETYAT
|1,77
|30.859.596
|% -7,81
|
|GSRAY
|3,65
|1.774.384.592
|% 4,89
|
|ASELS
|16,90
|1.422.766.030
|% 1,81
|
|TSPOR
|5,61
|1.159.108.853
|% 1,45
|
|BJKAS
|3,47
|1.051.284.362
|% 1,76
|
|FENER
|34,12
|1.004.217.111
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,65
|1.774.384.592
|% 4,89
|
|BJKAS
|3,47
|1.051.284.362
|% 1,76
|
|EKGYO
|1,72
|410.576.036
|% -2,82
|
|KRDMD
|2,97
|601.144.880
|% 1,02
|
|TSPOR
|5,61
|1.159.108.853
|% 1,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4290
|7,4358
|% 0,72
|
|Euro
|8,7914
|8,8036
|% 0,57
|
|Sterlin
|9,8353
|9,8846
|% 0,09
|
|Frank
|8,1309
|8,1799
|% 0,72
|
|Riyal
|1,9766
|1,9865
|% 0,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|-16,37
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|8,00
|
|Tam
|3.058
|3.135
|3,83
|
|Yarım
|1.478
|1.517
|1,85
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,72
|26,76
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,16
|
|B. Petrol
|43,36
|43,36
|-1,07
|
Seans Raporu
18:05
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17:59YKSLN
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17:58XU100
Endeks 1, 082 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 11, 389.00 milyon TL de
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17:55PEGYO
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17:54AKMGY
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, HALKB, TAVHL