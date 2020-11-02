***QNBFF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
02.11.2020 17:35
***QNBFF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [QNBFF]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
26/10/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
QNB Finans Faktoring A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFFINF12112
Nominal Değer (TL)
96.210.000
Vade Başlangıç Tarihi
02/11/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
04/11/2020
Vadesi (Gün)
85
İtfa Tarihi
26/01/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885437
BIST
18:001.134
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 21,22
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.143
En Düşük
1.118
18:008,4258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0802
|Açılış
|: 8,4460
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4449
En Düşük
8,3137
18:009,8092
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,1382
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,8401
En Düşük
9,6704
18:00512,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 8,52
|Açılış
|: 512,80
|
|Önceki Kapanış
|: 504,29
|
513,74
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KARTN
|1.994,00
|13.483.428
|% 10,00
|
|RYGYO
|4,84
|89.796.195
|% 10,00
|
|MAALT
|84,15
|8.599.488
|% 10,00
|
|DIRIT
|2,64
|1.902.298
|% 10,00
|
|KRDMD
|3,41
|1.485.632.015
|% 10,00
|
|BURVA
|71,55
|5.296.132
|% -10,00
|
|YAPRK
|34,20
|1.176.057
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|1.562.328
|% -10,00
|
|ARTI
|6,57
|767.842
|% -10,00
|
|FORMT
|5,24
|6.450.229
|% -9,97
|
|TSKB
|2,55
|5.372.138.775
|% 0,00
|
|THYAO
|9,41
|1.916.355.261
|% 4,32
|
|ASELS
|17,63
|1.766.825.685
|% 5,25
|
|SISE
|6,36
|1.678.302.149
|% 3,75
|
|KRDMD
|3,41
|1.485.632.015
|% 10,00
|
|TSKB
|2,55
|5.372.138.775
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,41
|1.485.632.015
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,74
|533.492.335
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,71
|504.528.381
|% -5,52
|
|SISE
|6,36
|1.678.302.149
|% 3,75
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4194
|8,4258
|% 0,96
|
|Euro
|9,7985
|9,8092
|% 1,43
|
|Sterlin
|10,8326
|10,8869
|% 0,54
|
|Frank
|9,1185
|9,1734
|% 0,58
|
|Riyal
|2,2382
|2,2494
|% 0,88
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|15,38
|
|Altın Gr.
|512
|512
|7,50
|
|Cumhuriyet
|3.398
|3.450
|60,00
|
|Tam
|3.383
|3.467
|51,34
|
|Yarım
|1.635
|1.677
|24,84
|
|Çeyrek
|820
|839
|12,42
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,11
|
|B. Petrol
|37,92
|37,92
|-0,02
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 5 artarak (% 1.65 ) 1, 017
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INVEO, MAALT, ETYAT, LUKSK, TKNSA, KERVN, RYGYO, RHEAG, PRZMA, EUYO
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GLYHO, TACTR, POLTK, ATSYH, ITTFH, BURVA, EMNIS, ARTI, MERKO
-
17:59
SANFM, GLBMD, INVEO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
DENGE, YAPRK, ARTI değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında