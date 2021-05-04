***QNBFF* *DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
04.05.2021 17:43
***QNBFF******DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [QNBFF, DENIZ]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- QNB Finans Faktoring A.Ş. QNBFF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFINF92114 52.262.000 04.05.2021 02.09.2021 06.05.2021
- Denizbank A.Ş. DENIZ Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZBK82176 100.000.000 03.05.2021 11.08.2021 06.05.2021
İlgili Şirketler [QNBFF, DENIZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934464
BIST
17:361.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -6,47
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.411
17:368,3067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0593
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
17:369,9925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0371
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0391
En Düşük
9,9291
17:36479,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,55
|Açılış
|: 479,17
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
481,10
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler17:36
|TSPOR
|2,09
|85.107.612
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,77
|6.357.472
|% 10,00
|
|KARTN
|61,60
|58.064.700
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.273.959
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.109.525
|% 10,00
|
|CASA
|144,20
|348.537
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|14.276.048
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.158.997
|% -9,95
|
|PRKME
|5,71
|59.662.874
|% -7,75
|
|CMENT
|35,52
|161.581
|% -7,50
|
|EREGL
|19,60
|1.711.403.038
|% 3,38
|
|THYAO
|12,65
|1.179.192.104
|% -2,09
|
|KRDMD
|7,59
|891.247.007
|% 2,71
|
|GARAN
|7,28
|868.100.155
|% -1,22
|
|PETKM
|6,85
|784.866.986
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,07
|335.801.584
|% -2,36
|
|GARAN
|7,28
|868.100.155
|% -1,22
|
|DOHOL
|2,97
|352.822.414
|% 0,34
|
|KRDMD
|7,59
|891.247.007
|% 2,71
|
|PETKM
|6,85
|784.866.986
|% 0,74
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3023
|8,3067
|% 0,72
|
|Euro
|9,9849
|9,9925
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,4831
|11,5407
|% 0,38
|
|Frank
|9,0702
|9,1249
|% 0,59
|
|Riyal
|2,2098
|2,2208
|% 0,75
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|1,06
|
|Altın Gr.
|479
|479
|3,55
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,85
|26,88
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,16
|7,17
|0,03
|
|B. Petrol
|68,45
|68,45
|0,89
|
Seans Raporu
17:36
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17:50DZGYO
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17:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 75 kaybederek (% -0.39 ) 1, 222
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