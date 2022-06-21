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***QNBFF* *ISFAK* *YKFKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

21.06.2022 17:44
***QNBFF* *ISFAK* *YKFKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye B


***QNBFF******ISFAK******YKFKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ISFAK, QNBFF, YKFKT]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- İş Faktoring A.Ş. ISFAK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFA92213 450.000.000 21.06.2022 19.09.2022 23.06.2022
- QNB Finans Faktoring A.Ş. QNBFF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFINFE2214 207.000.000 21.06.2022 04.10.2022 23.06.2022
- Yapı Kredi Faktoring A.Ş. YKFKT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYAKFE2212 214.400.000 21.06.2022 05.10.2022 23.06.2022


İlgili Şirketler [ISFAK, QNBFF, YKFKT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038510


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AKMGY 49,72 10.653.790 % 10,00  
VKING 5,85 3.046.322 % 9,96  
MAKIM 11,70 3.285.419 % 9,96  
ULUSE 184,30 40.707.934 % 9,96  
RODRG 18,45 3.761.673 % 9,95  
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Frank 17,8955 18,0033 % 0,30  
Riyal 4,6111 4,6342 % 0,11  
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Altın Ons 1.835 1.836 -2,49  
Altın Gr. 1.024 1.024 -0,22  
Cumhuriyet 6.824 6.927 17,00  
Tam 6.791 6.899 -5,00  
Yarım 3.334 3.374 -3,00  
Çeyrek 1.670 1.687 -1,00  
Gümüş.Ons 21,75 21,78 0,18  
Gümüş Gr. 12,14 12,15 0,11  
B. Petrol 115 115 0,48  
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