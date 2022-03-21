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***QNBFF* *ISMEN* *ISFAK* *YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

21.03.2022 17:29
***QNBFF* *ISMEN* *ISFAK* *YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem G


***QNBFF******ISMEN******ISFAK******YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ISMEN, QNBFF, ISFAK, YKBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMD52258 371.720.000 21.03.2022 18.05.2022 23.03.2022
- QNB Finans Faktoring A.Ş. QNBFF Bono / Bill 76.500.000 21.03.2022 04.07.2022 23.03.2022
- İş Faktoring A.Ş. ISFAK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFA62216 223.620.000 21.03.2022 21.06.2022 23.03.2022
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK62242 257.900.000 21.03.2022 27.06.2022 23.03.2022


İlgili Şirketler [ISMEN, QNBFF, ISFAK, YKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011788


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PENTA 419,20 36.621.298 % 10,00  
MAALT 261,80 37.026.422 % 10,00  
GZNMI 31,70 60.621.972 % 9,99  
AYEN 13,21 74.392.735 % 9,99  
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Riyal 3,9403 3,9601 % 0,24  
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Altın Ons 1.937 1.937 15,46  
Altın Gr. 923 923 8,81  
Cumhuriyet 6.114 6.207 57,00  
Tam 6.083 6.237 56,16  
Yarım 2.940 3.017 27,16  
Çeyrek 1.475 1.508 13,58  
Gümüş.Ons 25,27 25,29 0,32  
Gümüş Gr. 12,02 12,03 0,15  
B. Petrol 114 114 6,37  
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