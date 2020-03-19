***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
19.03.2020 13:04
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020_31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
19/03/2020
Tescil Tarihi
.
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
.
Açıklamalar
Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830668
BIST
14:2985.576
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -1,01
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.803
14:296,5443
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0647
|Açılış
|: 6,5490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5461
En Düşük
6,4647
14:297,0469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0274
|Açılış
|: 7,0440
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0268
14:29310,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,81
|Açılış
|: 310,52
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|35,20
|447.670
|% 10,00
|
|GEDIK
|12,73
|3.279.005
|% 9,93
|
|GLRYH
|1,66
|1.620.567
|% 9,93
|
|RTALB
|3,99
|1.140.964
|% 9,92
|
|QNBFL
|119,70
|1.625.128
|% 9,92
|
|LKMNH
|4,25
|692.618
|% -9,96
|
|DERIM
|2,90
|3.247.558
|% -9,94
|
|TSPOR
|2,19
|119.406.618
|% -9,88
|
|UZERB
|1,46
|16.410
|% -9,88
|
|IHGZT
|3,56
|34.959
|% -9,87
|
|ASELS
|21,48
|448.554.817
|% -1,20
|
|GARAN
|7,96
|431.513.611
|% -0,50
|
|THYAO
|8,01
|413.112.687
|% 1,39
|
|YKBNK
|1,96
|189.325.342
|% -1,01
|
|ISFIN
|2,75
|123.550.567
|% 5,77
|
|YKBNK
|1,96
|189.325.342
|% -1,01
|
|ODAS
|1,19
|84.539.197
|% -0,83
|
|IHLGM
|0,76
|46.149.794
|% -1,30
|
|GARAN
|7,96
|431.513.611
|% -0,50
|
|TSPOR
|2,19
|119.406.618
|% -9,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5307
|7,5684
|% 0,23
|
|Frank
|6,6472
|6,6873
|% -0,28
|
|Riyal
|1,7359
|1,7446
|% 0,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.472
|1.473
|-13,67
|
|Altın Gr.
|311
|311
|1,47
|
|Cumhuriyet
|2.073
|2.104
|-13,00
|
|Tam
|2.067
|2.120
|-10,89
|
|Yarım
|999
|1.026
|-5,27
|
|Çeyrek
|501
|513
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|11,95
|12,00
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|2,52
|2,53
|0,03
|
|B. Petrol
|26,21
|26,21
|1,33
|