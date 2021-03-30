***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEsas Sözleşme 3-4-5-10-16-17-20-28 maddelerının tadılıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921876BIST