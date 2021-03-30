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***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

30.03.2021 17:45



***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Esas Sözleşme 3-4-5-10-16-17-20-28 maddelerının tadılı





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921876


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