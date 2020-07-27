***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
27.07.2020 18:11
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
QNB Finans Faktoring A.Ş'nin 30 Haziran 2020 tarihli Faaliyet Raporu Ekteki gibidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862120
BIST
18:051.196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,65
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
18:056,8736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0256
|Açılış
|: 6,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
7,0013
En Düşük
6,8322
18:058,0926
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,1100
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,2239
En Düşük
7,9455
18:05429,35
En Yüksek
|Değişim
|: 2,51%
|| 10,51
|Açılış
|: 429,32
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
435,82
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|387,20
|468.523.667
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,48
|19.230.234
|% 10,00
|
|PKENT
|717,30
|291.224
|% 10,00
|
|GSDDE
|4,73
|21.728.213
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.484,20
|2.708.144
|% 10,00
|
|ITTFH
|3,99
|440.406.980
|% -9,93
|
|DIRIT
|1,38
|960.735
|% -8,00
|
|UFUK
|6,92
|448.262
|% -6,99
|
|EGCEY
|1,08
|910.430
|% -6,90
|
|BMELK
|7,01
|139.942
|% -6,53
|
|ASELS
|37,68
|3.533.063.119
|% 7,41
|
|EKGYO
|2,32
|1.000.237.485
|% -0,43
|
|IHLGM
|1,83
|907.150.368
|% 3,39
|
|GARAN
|7,77
|838.323.230
|% -1,77
|
|GUSGR
|5,66
|741.529.458
|% 9,90
|
|IHLGM
|1,83
|907.150.368
|% 3,39
|
|EKGYO
|2,32
|1.000.237.485
|% -0,43
|
|IHLAS
|0,99
|294.170.668
|% 8,79
|
|KRDMD
|3,11
|449.731.664
|% 0,32
|
|GUSGR
|5,66
|741.529.458
|% 9,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8338
|8,8781
|% 1,13
|
|Frank
|7,4502
|7,4951
|% 0,56
|
|Riyal
|1,8296
|1,8388
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.940
|38,65
|
|Altın Gr.
|429
|429
|10,20
|
|Cumhuriyet
|2.868
|2.911
|79,00
|
|Tam
|2.889
|2.914
|118,80
|
|Yarım
|1.402
|1.422
|55,00
|
|Çeyrek
|703
|712
|27,50
|
|Gümüş.Ons
|24,41
|24,45
|1,66
|
|Gümüş Gr.
|5,39
|5,40
|0,38
|
|B. Petrol
|43,99
|43,99
|0,21
|