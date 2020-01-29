***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
29.01.2020 19:04
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
7 50.000 0 0 0 0 -325 0 0 0 0 0 0 1.435 14.325 15.992 0 81.527
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
50.000 0 0 0 0 -325 0 0 0 0 0 0 1.435 14.325 15.992 0 81.527
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -77
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.227 0 36.227
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 15.192 -15.992 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 15.192 -15.992 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
65.000 0 0 0 0 -402 0 0 0 0 0 0 2.235 29.617 36.227 0 132.677
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
7 65.000 0 0 0 0 -402 0 0 0 0 0 0 2.235 29.617 36.227 0 132.677
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
65.000 0 0 0 0 -402 0 0 0 0 0 0 2.235 29.617 36.227 0 132.677
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -234
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.288 0 48.288
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.811 34.416 -36.227 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.811 34.416 -36.227 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
65.000 0 0 0 0 -636 0 0 0 0 0 0 4.046 64.033 48.288 0 180.731
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1 270.375 295.778
FAKTORİNG GELİRLERİ
270.375 295.778
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
253.979 270.111
İskontolu
150.988 165.756
Diğer
102.991 104.355
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
16.396 25.667
İskontolu
6.629 14.880
Diğer
9.767 10.787
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
4 -167.683 -191.344
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-127.606 -140.363
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-500 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-33.032 -44.406
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-6.545 -6.575
BRÜT KAR (ZARAR)
102.692 104.434
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
2 -39.924 -32.948
Personel Giderleri
-25.614 -20.977
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-339 -136
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-13.791 -11.680
Diğer
-180 -155
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
62.768 71.486
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
3 39.754 126.143
Bankalardan Alınan Faizler
577 307
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 34
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
1.993 0
Kambiyo İşlemleri Karı
21.197 117.720
Diğer
15.987 8.082
KARŞILIK GİDERLERİ
-19.127 -33.906
Özel Karşılıklar
-19.127 -33.906
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
5 -21.456 -117.192
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 -1.517
Kambiyo İşlemleri Zararı
-21.456 -115.675
Diğer
0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
61.939 46.531
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6 61.939 46.531
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-13.651 -10.304
Cari Vergi Karşılığı
-9.902 -15.191
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-3.749 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 4.887
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
48.288 36.227
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
48.288 36.227
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
48.288 36.227
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
46.554 34.148
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
254.556 270.418
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-167.683 -191.344
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
16.396 25.667
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
15.987 8.065
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-39.924 -32.948
Ödenen Vergiler
-13.651 -10.326
Diğer
-19.127 -35.384
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
93.618 12.587
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-427.941 170.295
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.233 -4.855
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-1.656 3.002
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
531.667 -160.492
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
-4.219 4.637
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
140.172 46.735
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
10-11 0 -5.547
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
6.170 950
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
6.170 -4.597
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
164.116 282.946
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-282.946 -342.143
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 15.000
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-118.830 -44.197
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.734 2.079
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
29.246 20
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 3.868 3.848
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 33.114 3.868
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
48.288 36.227
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-234 -77
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-234 -77
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-300 -98
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
66 21
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
48.054 36.150
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
1 19 33.095 33.114 306 3.562 3.868
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
4 0 0 0 9 0 9
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.423.979 219.452 1.643.431 1.082.799 132.691 1.215.490
Faktoring Alacakları
5 1.417.478 219.452 1.636.930 1.074.986 132.691 1.207.677
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
732.024 79.297 811.321 443.606 25.040 468.646
Diğer Faktoring Alacakları
685.454 140.155 825.609 631.380 107.651 739.031
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
6 75.416 2.119 77.535 75.642 0 75.642
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
6 -68.915 -2.119 -71.034 -67.829 0 -67.829
ORTAKLIK YATIRIMLARI
2 0 2 2 0 2
İştirakler (Net)
2 0 2 2 0 2
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
8 4.893 0 4.893 827 0 827
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
9 7.589 0 7.589 5.241 0 5.241
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
11 18.719 0 18.719 22.402 0 22.402
DİĞER AKTİFLER
12 3.643 115 3.758 4.254 45 4.299
ARA TOPLAM
1.458.844 252.662 1.711.506 1.115.840 136.298 1.252.138
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
1.458.844 252.662 1.711.506 1.115.840 136.298 1.252.138
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
1 1.103.013 246.393 1.349.406 649.952 167.787 817.739
FAKTORİNG BORÇLARI
1.962 103 2.065 802 2.919 3.721
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
3.239 1.113 4.352 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
2 164.116 0 164.116 282.946 0 282.946
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 1.493 0 1.493
KARŞILIKLAR
6 5.610 0 5.610 4.561 0 4.561
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
5.598 0 5.598 4.491 0 4.491
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
12 0 12 70 0 70
CARİ VERGİ BORCU
5 2.005 0 2.005 4.865 0 4.865
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
3-4 2.920 301 3.221 3.783 353 4.136
ARA TOPLAM
1.282.865 247.910 1.530.775 948.402 171.059 1.119.461
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
180.731 0 180.731 132.677 0 132.677
Ödenmiş Sermaye
7 65.000 0 65.000 65.000 0 65.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-636 0 -636 -402 0 -402
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
8 4.046 0 4.046 2.235 0 2.235
Yasal Yedekler
4.046 0 4.046 2.235 0 2.235
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
0 0 0 0 0 0
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
112.321 0 112.321 65.844 0 65.844
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
64.033 0 64.033 29.617 0 29.617
Dönem Net Kâr veya Zararı
48.288 0 48.288 36.227 0 36.227
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.463.596 247.910 1.711.506 1.081.079 171.059 1.252.138
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
12.741 42.045 54.786 15.916 61.162 77.078
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
412.926 18.967 431.893 273.255 16.229 289.484
ALINAN TEMİNATLAR
34.552.490 3.615.813 38.168.303 28.492.437 3.031.224 31.523.661
VERİLEN TEMİNATLAR
86.743 0 86.743 337.420 0 337.420
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
4 0 0 0 36.254 93.631 129.885
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 36.254 93.631 129.885
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 36.254 93.631 129.885
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
871.144 122.421 993.565 641.162 108.328 749.490
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
35.936.044 3.799.246 39.735.290 29.796.444 3.310.574 33.107.018
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815240
BIST