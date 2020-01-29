***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler7 50.000 0 0 0 0 -325 0 0 0 0 0 0 1.435 14.325 15.992 0 81.527TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye50.000 0 0 0 0 -325 0 0 0 0 0 0 1.435 14.325 15.992 0 81.527Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -77Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.227 0 36.227Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 15.192 -15.992 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 15.192 -15.992 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler65.000 0 0 0 0 -402 0 0 0 0 0 0 2.235 29.617 36.227 0 132.677Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler7 65.000 0 0 0 0 -402 0 0 0 0 0 0 2.235 29.617 36.227 0 132.677TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye65.000 0 0 0 0 -402 0 0 0 0 0 0 2.235 29.617 36.227 0 132.677Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -234Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.288 0 48.288Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.811 34.416 -36.227 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.811 34.416 -36.227 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler65.000 0 0 0 0 -636 0 0 0 0 0 0 4.046 64.033 48.288 0 180.731Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ1 270.375 295.778FAKTORİNG GELİRLERİ270.375 295.778Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler253.979 270.111İskontolu150.988 165.756Diğer102.991 104.355Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar16.396 25.667İskontolu6.629 14.880Diğer9.767 10.787FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0Faaliyet Kiralaması GelirleriKiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)4 -167.683 -191.344Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-127.606 -140.363Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-500 0İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-33.032 -44.406Diğer Faiz Giderleri0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-6.545 -6.575BRÜT KAR (ZARAR)102.692 104.434ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)2 -39.924 -32.948Personel Giderleri-25.614 -20.977Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-339 -136Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri-13.791 -11.680Diğer-180 -155BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)62.768 71.486DİĞER FAALİYET GELİRLERİ3 39.754 126.143Bankalardan Alınan Faizler577 307Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 34Temettü Gelirleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0Türev Finansal İşlemler Karı1.993 0Kambiyo İşlemleri Karı21.197 117.720Diğer15.987 8.082KARŞILIK GİDERLERİ-19.127 -33.906Özel Karşılıklar-19.127 -33.906Beklenen Zarar Karşılıkları0 0Genel Karşılıklar0 0Diğer0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)5 -21.456 -117.192Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 -1.517Kambiyo İşlemleri Zararı-21.456 -115.675Diğer0 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)61.939 46.531BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6 61.939 46.531SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-13.651 -10.304Cari Vergi Karşılığı-9.902 -15.191Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-3.749 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 4.887SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)48.288 36.227DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI48.288 36.227Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları48.288 36.227Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı46.554 34.148Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri254.556 270.418Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-167.683 -191.344Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar16.396 25.667Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar15.987 8.065Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-39.924 -32.948Ödenen Vergiler-13.651 -10.326Diğer-19.127 -35.384Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim93.618 12.587Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-427.941 170.295Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-4.233 -4.855Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)-1.656 3.002Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)531.667 -160.492Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)0 0Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)-4.219 4.637Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı140.172 46.735YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller10-11 0 -5.547Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer6.170 950Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları6.170 -4.597FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit164.116 282.946Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-282.946 -342.143İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 15.000Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-118.830 -44.197Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.734 2.079Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)29.246 20Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5 3.868 3.848Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5 33.114 3.868Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)48.288 36.227DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-234 -77Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-234 -77Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-300 -98Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler66 21Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)48.054 36.150Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI1 19 33.095 33.114 306 3.562 3.868GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)2 0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR4 0 0 0 9 0 9GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)3 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.423.979 219.452 1.643.431 1.082.799 132.691 1.215.490Faktoring Alacakları5 1.417.478 219.452 1.636.930 1.074.986 132.691 1.207.677İskontolu Faktoring Alacakları (Net)732.024 79.297 811.321 443.606 25.040 468.646Diğer Faktoring Alacakları685.454 140.155 825.609 631.380 107.651 739.031Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar6 75.416 2.119 77.535 75.642 0 75.642Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)6 -68.915 -2.119 -71.034 -67.829 0 -67.829ORTAKLIK YATIRIMLARI2 0 2 2 0 2İştirakler (Net)2 0 2 2 0 2Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)8 4.893 0 4.893 827 0 827MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)9 7.589 0 7.589 5.241 0 5.241YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI11 18.719 0 18.719 22.402 0 22.402DİĞER AKTİFLER12 3.643 115 3.758 4.254 45 4.299ARA TOPLAM1.458.844 252.662 1.711.506 1.115.840 136.298 1.252.138SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI1.458.844 252.662 1.711.506 1.115.840 136.298 1.252.138YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER1 1.103.013 246.393 1.349.406 649.952 167.787 817.739FAKTORİNG BORÇLARI1.962 103 2.065 802 2.919 3.721KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR3.239 1.113 4.352 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)2 164.116 0 164.116 282.946 0 282.946GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 1.493 0 1.493KARŞILIKLAR6 5.610 0 5.610 4.561 0 4.561Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı5.598 0 5.598 4.491 0 4.491Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar12 0 12 70 0 70CARİ VERGİ BORCU5 2.005 0 2.005 4.865 0 4.865ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER3-4 2.920 301 3.221 3.783 353 4.136ARA TOPLAM1.282.865 247.910 1.530.775 948.402 171.059 1.119.461SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR180.731 0 180.731 132.677 0 132.677Ödenmiş Sermaye7 65.000 0 65.000 65.000 0 65.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-636 0 -636 -402 0 -402Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri8 4.046 0 4.046 2.235 0 2.235Yasal Yedekler4.046 0 4.046 2.235 0 2.235Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler0 0 0 0 0 0Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar112.321 0 112.321 65.844 0 65.844Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı64.033 0 64.033 29.617 0 29.617Dönem Net Kâr veya Zararı48.288 0 48.288 36.227 0 36.227Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.463.596 247.910 1.711.506 1.081.079 171.059 1.252.138Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ12.741 42.045 54.786 15.916 61.162 77.078RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ412.926 18.967 431.893 273.255 16.229 289.484ALINAN TEMİNATLAR34.552.490 3.615.813 38.168.303 28.492.437 3.031.224 31.523.661VERİLEN TEMİNATLAR86.743 0 86.743 337.420 0 337.420TAAHHÜTLER0 0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR4 0 0 0 36.254 93.631 129.885Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 36.254 93.631 129.885Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 0 0 36.254 93.631 129.885Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER871.144 122.421 993.565 641.162 108.328 749.490NAZIM HESAPLAR TOPLAMI35.936.044 3.799.246 39.735.290 29.796.444 3.310.574 33.107.018http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815240BIST