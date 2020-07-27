***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler7 65.000 0 0 0 0 -402 0 0 0 0 0 0 2.235 29.617 36.227 0 132.677TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye65.000 0 0 0 0 -402 0 0 0 0 0 0 2.235 29.617 36.227 0 132.677Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.508 0 28.508Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.811 34.416 -36.227 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.811 34.416 -36.227 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler65.000 0 0 0 0 -402 0 0 0 0 0 0 4.046 64.033 28.508 0 161.185Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler7 65.000 0 0 0 0 -636 0 0 0 0 0 0 4.046 64.033 48.288 0 180.731TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye65.000 0 0 0 0 -636 0 0 0 0 0 0 4.046 64.033 48.288 180.731Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.782 20.782Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.414 45.874 -48.288 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.414 45.874 -48.288 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler65.000 0 0 0 0 -636 0 0 0 0 0 0 6.460 109.907 20.782 201.513Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ1 102.974 137.340 50.286 70.779FAKTORİNG GELİRLERİ102.974 137.340 50.286 70.779Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler96.518 128.725 46.935 66.799İskontolu59.597 73.337 28.715 37.960Diğer36.921 55.388 18.220 28.839Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar6.456 8.615 3.351 3.980İskontolu2.781 3.405 1.558 1.592Diğer3.675 5.210 1.793 2.388FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0 0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0 0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)4 -59.674 -89.668 -28.227 -48.327Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-48.728 -61.900 -22.884 -32.692Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-214 -271 -100 -125İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-8.583 -23.285 -4.123 -13.342Diğer Faiz Giderleri0 0 0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-2.149 -4.212 -1.120 -2.168BRÜT KAR (ZARAR)43.300 47.672 22.059 22.452ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)2 -21.591 -19.979 -10.425 -10.359Personel Giderleri-14.198 -12.454 -7.017 -6.561Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-299 -196 -150 -98Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri-6.922 -7.077 -3.113 -3.541Diğer-172 -252 -145 -159BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)21.709 27.693 11.634 12.093DİĞER FAALİYET GELİRLERİ3 9.042 27.640 3.565 15.987Bankalardan Alınan Faizler183 363 175 148Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0 0 0Temettü Gelirleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0 0 0Türev Finansal İşlemler Karı2 1.993 2 470Kambiyo İşlemleri Karı4.383 16.968 2.361 13.527Diğer4.474 8.316 1.027 1.842KARŞILIK GİDERLERİ-373 -1.140 0 0Özel Karşılıklar-373 -1.140 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları0 0 0 0Genel Karşılıklar0 0 0 0Diğer0 0 0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)5 -3.687 -17.627 -1.969 -13.341Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0 0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar-30 0 -30 0Kambiyo İşlemleri Zararı-3.657 -17.627 -1.939 -13.341Diğer0 0 0 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)26.691 36.566 13.230 14.739BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)26.691 36.566 13.230 14.739SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)6 -5.909 -8.058 -2.924 -3.251Cari Vergi Karşılığı-4.459 -7.358 -2.276 -4.254Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.450 -700 -648 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 1.003SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)20.782 28.508 10.306 11.488DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI20.782 28.508 10.306 11.488Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları20.782 28.508 10.306 11.488Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı13.661 26.386Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri90.759 129.088Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-61.783 -89.668Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar5.842 8.615Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar4.474 8.293Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-19.319 -19.979Ödenen Vergiler-5.909 -3.131Diğer-403 -6.832Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim58.020 63.284Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-3.475 -81.059Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış1.163 1.532Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)4.432 -2.164Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)-1.240 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)58.014 146.986Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-874 -2.011Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı71.681 89.670YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller0 0Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer1.674 -3.312Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları1.674 -3.312FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit91.740 202.774Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-164.116 -282.946İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-72.376 -80.172Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi728 1.334Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.707 7.520Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar33.114 3.868Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar34.821 11.388Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)20.782 28.508 10.306 11.488DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.782 28.508 10.306 11.488Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI1 12.690 22.131 34.821 19 33.095 33.114GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)2 0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR4 0 448 448 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)3 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.482.442 171.020 1.653.462 1.423.979 219.452 1.643.431Faktoring Alacakları5 1.476.915 171.020 1.647.935 1.417.478 219.452 1.636.930İskontolu Faktoring Alacakları (Net)697.730 78.190 775.920 732.024 79.297 811.321Diğer Faktoring Alacakları779.185 92.830 872.015 685.454 140.155 825.609Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar6 70.341 2.456 72.797 75.416 2.119 77.535Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)6 -64.814 -2.456 -67.270 -68.915 -2.119 -71.034ORTAKLIK YATIRIMLARI2 0 2 2 0 2İştirakler (Net)2 0 2 2 0 2Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)3.832 0 3.832 4.893 0 4.893MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)6.976 0 6.976 7.589 0 7.589YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI8 17.061 0 17.061 18.719 0 18.719DİĞER AKTİFLER9 3.704 101 3.805 3.643 115 3.758ARA TOPLAM1.526.707 193.700 1.720.407 1.458.844 252.662 1.711.506SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI1.526.707 193.700 1.720.407 1.458.844 252.662 1.711.506YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER1 1.224.320 180.515 1.404.835 1.103.013 246.393 1.349.406FAKTORİNG BORÇLARI1.045 5.452 6.497 1.962 103 2.065KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR2.370 742 3.112 3.239 1.113 4.352İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)2 92.216 0 92.216 164.116 0 164.116GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0KARŞILIKLAR6 4.882 0 4.882 5.610 0 5.610Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı4.776 0 4.776 5.598 0 5.598Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar106 0 106 12 0 12CARİ VERGİ BORCU5 2.387 0 2.387 2.005 0 2.005ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER3_4 4.769 196 4.965 2.920 301 3.221ARA TOPLAM1.331.989 186.905 1.518.894 1.282.865 247.910 1.530.775SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR201.513 0 201.513 180.731 0 180.731Ödenmiş Sermaye7 65.000 0 65.000 65.000 0 65.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-636 0 -636 -636 0 -636Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri8 6.460 0 6.460 4.046 0 4.046Yasal Yedekler6.460 0 6.460 4.046 0 4.046Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler0 0 0 0 0 0Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar130.689 0 130.689 112.321 0 112.321Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı109.907 0 109.907 64.033 0 64.033Dönem Net Kâr veya Zararı20.782 0 20.782 48.288 0 48.288Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.533.502 186.905 1.720.407 1.463.596 247.910 1.711.506Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ26.307 54.800 81.107 12.741 42.045 54.786RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ423.937 1.828 425.765 412.926 18.967 431.893ALINAN TEMİNATLAR38.693.733 4.197.167 42.890.900 34.552.490 3.615.813 38.168.303VERİLEN TEMİNATLAR311.135 0 311.135 86.743 0 86.743TAAHHÜTLER0 0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR4 0 55.175 55.175 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 55.175 55.175 0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 55.175 55.175 0 0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER783.206 137.068 920.274 871.144 122.421 993.565NAZIM HESAPLAR TOPLAMI40.238.318 4.446.038 44.684.356 35.936.044 3.799.246 39.735.290http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862118BIST