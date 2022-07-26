***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler65.000 0 0 0 0 0 0 -894 0 0 0 0 6.460 109.907 32.690 0 213.163TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye65.000 0 0 0 0 0 0 -894 0 0 0 0 6.460 109.907 32.690 0 213.163Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.714 0 32.714Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.636 31.054 -32.690 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.636 31.054 -32.690 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler65.000 0 0 0 0 0 0 -894 0 0 0 0 8.096 140.961 32.714 0 245.877Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler65.000 0 0 0 0 0 0 -1.925 0 0 0 0 8.096 140.961 61.470 0 273.602TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye65.000 0 0 0 0 0 0 -1.925 0 0 0 0 8.096 140.961 61.470 0 273.602Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 121 0 0 0 0 0 0 111.646 0 111.767Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.072 58.398 -61.470 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.072 58.398 -61.470 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler65.000 0 0 0 0 0 0 -1.804 0 0 0 0 11.168 199.359 111.646 0 385.369Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ525.365 220.948 308.650 121.603FAKTORİNG GELİRLERİ525.365 220.948 308.650 121.603Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler503.297 210.680 297.103 116.349İskontolu316.558 128.463 182.731 72.030Diğer186.739 82.217 114.372 44.319Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar22.068 10.268 11.547 5.254İskontolu8.930 4.257 4.381 2.175Diğer13.138 6.011 7.166 3.079FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0 0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0 0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ0 0 0 0Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları0 0 0 0Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-365.620 -156.834 -216.906 -86.843Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-312.396 -119.960 -184.428 -65.811Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-241 -226 -121 -106İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-44.305 -32.090 -27.599 -18.535Diğer Faiz Giderleri0 0 0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-8.678 -4.558 -4.758 -2.391BRÜT KAR (ZARAR)159.745 64.114 91.744 34.760ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-41.414 -24.485 -22.578 -13.493Personel Giderleri-26.972 -16.096 -14.631 -9.132Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-796 -391 -398 -196Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri-12.748 -7.662 -7.152 -3.986Diğer-898 -336 -397 -179BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)118.331 39.629 69.166 21.267DİĞER FAALİYET GELİRLERİ84.879 13.927 46.268 2.360Bankalardan Alınan Faizler3.786 1.763 2.035 942Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0 0 0Temettü Gelirleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0 0 0Türev Finansal İşlemler Karı13.884 0 5.734 0Kambiyo İşlemleri Karı43.592 10.242 28.163 1.051Diğer23.617 1.922 10.336 367KARŞILIK GİDERLERİ-7.368 -5.200 -4.641 -3.512Özel Karşılıklar-7.368 -5.200 -4.641 -3.512Beklenen Zarar Karşılıkları0 0 0 0Genel Karşılıklar0 0 0 0Diğer0 0 0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-49.020 -9.429 -28.248 -752Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0 0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar-7.907 -43 -1.234 -2Kambiyo İşlemleri Zararı-41.113 -9.386 -27.014 -750Diğer0 0 0 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)146.822 38.927 82.545 19.363BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)146.822 38.927 82.545 19.363SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-35.176 -6.213 -19.612 -2.276Cari Vergi Karşılığı-55.405 -15.377 -31.126 -7.633Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi20.229 9.164 11.514 5.357SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)111.646 32.714 62.933 17.087DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI111.646 32.714 62.933 17.087Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları111.646 32.714 62.933 17.087Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı113.706 46.973Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri479.714 205.149Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri-326.763 -119.246Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar22.068 10.268Elde Edilen Diğer Kazançlar9.771 1.428Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar22.302 1.308Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-26.972 -16.096Ödenen Vergiler-26.397 -11.977Diğer-40.017 -23.861Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-367.685 -159.673Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-2.374.727 -702.545Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-66.129 -4.282Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)2.057 6.959Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)-1.632 -1.306Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)2.039.036 531.102Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)33.710 10.399Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-253.979 -112.700YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-6.584 -6.436Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-6.584 -6.436FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit1.005.837 817.777Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-604.989 -598.958İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit400.848 218.819Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi2.957 905Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)143.242 100.588Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar264.130 22.241Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar407.372 122.829Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)111.646 32.714 62.933 17.087DİĞER KAPSAMLI GELİRLER121 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar121 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler121 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)111.767 32.714 62.933 17.087Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI87.202 320.188 407.390 182.733 81.485 264.218GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5.208.028 946.212 6.154.240 2.823.453 921.323 3.744.776Faktoring Alacakları3 5.202.484 946.212 6.148.696 2.786.628 921.323 3.707.951İskontolu Faktoring Alacakları (Net)2.536.741 445.976 2.982.717 1.851.755 515.907 2.367.662Diğer Faktoring Alacakları2.665.743 500.236 3.165.979 934.873 405.416 1.340.289Tasarruf Finansman Alacakları0 0 0 0 0 0Tasarruf Fon Havuzundan0 0 0 0 0 0Özkaynaklardan0 0 0 0 0 0Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar3 56.351 0 56.351 102.566 0 102.566Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)3 -50.807 0 -50.807 -65.741 0 -65.741ORTAKLIK YATIRIMLARI2 0 2 2 0 2İştirakler (Net)2 0 2 2 0 2Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)14.354 0 14.354 10.555 0 10.555MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)6.124 0 6.124 6.479 0 6.479YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI45.363 0 45.363 25.014 0 25.014DİĞER AKTİFLER18.722 759 19.481 11.179 693 11.872ARA TOPLAM5.379.795 1.267.159 6.646.954 3.059.415 1.003.501 4.062.916SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)4 41.436 0 41.436 125 0 125Satış Amaçlı41.436 0 41.436 125 0 125Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI5.421.231 1.267.159 6.688.390 3.059.540 1.003.501 4.063.041YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER5 4.308.131 1.119.274 5.427.405 2.369.601 988.589 3.358.190FAKTORİNG BORÇLARI2.505 6.749 9.254 4.462 2.735 7.197TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR2.760 0 2.760 4.392 0 4.392İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)6 798.655 0 798.655 397.807 0 397.807GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER4.566 0 4.566 0 0 0KARŞILIKLAR11.084 0 11.084 9.677 0 9.677Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı10.774 0 10.774 9.280 0 9.280Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar310 0 310 397 0 397CARİ VERGİ BORCU31.023 0 31.023 1.601 0 1.601ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER14.691 3.583 18.274 8.995 1.580 10.575ARA TOPLAM5.173.415 1.129.606 6.303.021 2.796.535 992.904 3.789.439SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR7 385.369 0 385.369 273.602 0 273.602Ödenmiş Sermaye65.000 0 65.000 65.000 0 65.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.804 0 -1.804 -1.925 0 -1.925Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri11.168 0 11.168 8.096 0 8.096Yasal Yedekler11.168 0 11.168 8.096 0 8.096Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler0 0 0 0 0 0Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar311.005 0 311.005 202.431 0 202.431Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı199.359 0 199.359 140.961 0 140.961Dönem Net Kâr veya Zararı111.646 0 111.646 61.470 0 61.470Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI5.558.784 1.129.606 6.688.390 3.070.137 992.904 4.063.041Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ68.614 278.311 346.925 33.630 161.154 194.784RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ648.786 199.210 847.996 511.628 200.291 711.919TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR9 82.609.149 12.923.304 95.532.453 63.784.278 9.263.016 73.047.294VERİLEN TEMİNATLAR9 619.758 0 619.758 468.690 0 468.690TAAHHÜTLER0 0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR9 125.247 124.819 250.066 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar125.247 124.819 250.066 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler125.247 124.819 250.066 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER9 3.405.144 518.629 3.923.773 2.218.662 456.780 2.675.442NAZIM HESAPLAR TOPLAMI87.476.698 14.044.273 101.520.971 67.016.888 10.081.241 77.098.129http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047834BIST