***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
26.07.2022 18:11
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
65.000 0 0 0 0 0 0 -894 0 0 0 0 6.460 109.907 32.690 0 213.163
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
65.000 0 0 0 0 0 0 -894 0 0 0 0 6.460 109.907 32.690 0 213.163
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.714 0 32.714
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.636 31.054 -32.690 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.636 31.054 -32.690 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
65.000 0 0 0 0 0 0 -894 0 0 0 0 8.096 140.961 32.714 0 245.877
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
65.000 0 0 0 0 0 0 -1.925 0 0 0 0 8.096 140.961 61.470 0 273.602
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
65.000 0 0 0 0 0 0 -1.925 0 0 0 0 8.096 140.961 61.470 0 273.602
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 121 0 0 0 0 0 0 111.646 0 111.767
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.072 58.398 -61.470 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.072 58.398 -61.470 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
65.000 0 0 0 0 0 0 -1.804 0 0 0 0 11.168 199.359 111.646 0 385.369
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
525.365 220.948 308.650 121.603
FAKTORİNG GELİRLERİ
525.365 220.948 308.650 121.603
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
503.297 210.680 297.103 116.349
İskontolu
316.558 128.463 182.731 72.030
Diğer
186.739 82.217 114.372 44.319
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
22.068 10.268 11.547 5.254
İskontolu
8.930 4.257 4.381 2.175
Diğer
13.138 6.011 7.166 3.079
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0 0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları
0 0 0 0
Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-365.620 -156.834 -216.906 -86.843
Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-312.396 -119.960 -184.428 -65.811
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-241 -226 -121 -106
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-44.305 -32.090 -27.599 -18.535
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-8.678 -4.558 -4.758 -2.391
BRÜT KAR (ZARAR)
159.745 64.114 91.744 34.760
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-41.414 -24.485 -22.578 -13.493
Personel Giderleri
-26.972 -16.096 -14.631 -9.132
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-796 -391 -398 -196
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-12.748 -7.662 -7.152 -3.986
Diğer
-898 -336 -397 -179
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
118.331 39.629 69.166 21.267
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
84.879 13.927 46.268 2.360
Bankalardan Alınan Faizler
3.786 1.763 2.035 942
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
13.884 0 5.734 0
Kambiyo İşlemleri Karı
43.592 10.242 28.163 1.051
Diğer
23.617 1.922 10.336 367
KARŞILIK GİDERLERİ
-7.368 -5.200 -4.641 -3.512
Özel Karşılıklar
-7.368 -5.200 -4.641 -3.512
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0 0 0
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-49.020 -9.429 -28.248 -752
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-7.907 -43 -1.234 -2
Kambiyo İşlemleri Zararı
-41.113 -9.386 -27.014 -750
Diğer
0 0 0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
146.822 38.927 82.545 19.363
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
146.822 38.927 82.545 19.363
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-35.176 -6.213 -19.612 -2.276
Cari Vergi Karşılığı
-55.405 -15.377 -31.126 -7.633
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
20.229 9.164 11.514 5.357
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
111.646 32.714 62.933 17.087
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
111.646 32.714 62.933 17.087
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
111.646 32.714 62.933 17.087
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
113.706 46.973
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
479.714 205.149
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-326.763 -119.246
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
22.068 10.268
Elde Edilen Diğer Kazançlar
9.771 1.428
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
22.302 1.308
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-26.972 -16.096
Ödenen Vergiler
-26.397 -11.977
Diğer
-40.017 -23.861
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-367.685 -159.673
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-2.374.727 -702.545
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-66.129 -4.282
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
2.057 6.959
Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.632 -1.306
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
2.039.036 531.102
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
33.710 10.399
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-253.979 -112.700
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-6.584 -6.436
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-6.584 -6.436
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.005.837 817.777
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-604.989 -598.958
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
400.848 218.819
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.957 905
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
143.242 100.588
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
264.130 22.241
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
407.372 122.829
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
111.646 32.714 62.933 17.087
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
121 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
121 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
121 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
111.767 32.714 62.933 17.087
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
87.202 320.188 407.390 182.733 81.485 264.218
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.208.028 946.212 6.154.240 2.823.453 921.323 3.744.776
Faktoring Alacakları
3 5.202.484 946.212 6.148.696 2.786.628 921.323 3.707.951
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
2.536.741 445.976 2.982.717 1.851.755 515.907 2.367.662
Diğer Faktoring Alacakları
2.665.743 500.236 3.165.979 934.873 405.416 1.340.289
Tasarruf Finansman Alacakları
0 0 0 0 0 0
Tasarruf Fon Havuzundan
0 0 0 0 0 0
Özkaynaklardan
0 0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
3 56.351 0 56.351 102.566 0 102.566
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
3 -50.807 0 -50.807 -65.741 0 -65.741
ORTAKLIK YATIRIMLARI
2 0 2 2 0 2
İştirakler (Net)
2 0 2 2 0 2
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
14.354 0 14.354 10.555 0 10.555
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
6.124 0 6.124 6.479 0 6.479
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
45.363 0 45.363 25.014 0 25.014
DİĞER AKTİFLER
18.722 759 19.481 11.179 693 11.872
ARA TOPLAM
5.379.795 1.267.159 6.646.954 3.059.415 1.003.501 4.062.916
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
4 41.436 0 41.436 125 0 125
Satış Amaçlı
41.436 0 41.436 125 0 125
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
5.421.231 1.267.159 6.688.390 3.059.540 1.003.501 4.063.041
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
5 4.308.131 1.119.274 5.427.405 2.369.601 988.589 3.358.190
FAKTORİNG BORÇLARI
2.505 6.749 9.254 4.462 2.735 7.197
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
2.760 0 2.760 4.392 0 4.392
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
6 798.655 0 798.655 397.807 0 397.807
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4.566 0 4.566 0 0 0
KARŞILIKLAR
11.084 0 11.084 9.677 0 9.677
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
10.774 0 10.774 9.280 0 9.280
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
310 0 310 397 0 397
CARİ VERGİ BORCU
31.023 0 31.023 1.601 0 1.601
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
14.691 3.583 18.274 8.995 1.580 10.575
ARA TOPLAM
5.173.415 1.129.606 6.303.021 2.796.535 992.904 3.789.439
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
7 385.369 0 385.369 273.602 0 273.602
Ödenmiş Sermaye
65.000 0 65.000 65.000 0 65.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.804 0 -1.804 -1.925 0 -1.925
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
11.168 0 11.168 8.096 0 8.096
Yasal Yedekler
11.168 0 11.168 8.096 0 8.096
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
0 0 0 0 0 0
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
311.005 0 311.005 202.431 0 202.431
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
199.359 0 199.359 140.961 0 140.961
Dönem Net Kâr veya Zararı
111.646 0 111.646 61.470 0 61.470
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
5.558.784 1.129.606 6.688.390 3.070.137 992.904 4.063.041
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
68.614 278.311 346.925 33.630 161.154 194.784
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
648.786 199.210 847.996 511.628 200.291 711.919
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
9 82.609.149 12.923.304 95.532.453 63.784.278 9.263.016 73.047.294
VERİLEN TEMİNATLAR
9 619.758 0 619.758 468.690 0 468.690
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
9 125.247 124.819 250.066 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
125.247 124.819 250.066 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
125.247 124.819 250.066 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
9 3.405.144 518.629 3.923.773 2.218.662 456.780 2.675.442
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
87.476.698 14.044.273 101.520.971 67.016.888 10.081.241 77.098.129
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047834
BIST