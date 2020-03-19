***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi28/02/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2019Tarih19/03/2020Saati10:00AdresiEsentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası N 215 Kat: 21 İstanbul/LeventGündemQNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş. 2019 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Açılış, Başkanlık Divanının seçilmesi, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3. 2019 yılı faaliyet raporu ve 2019 yılı bağımsız denetim raporunun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un tasvibine sunulması, 4. 31.12.2019 tarihi itibariyle hazırlanmış Bilanço ve Kar-Zarar tablosunun okunması, Genel Kurul'un onayına sunulması, 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılındaki görevlerinden dolayı ibrası hususunun görüşülmesi, 6. Şirket'in 2019 yılı net dönem karı hakkında karar alınması, 7. 19/06/2019 tarih ve 2019-24 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan Sayın Emine Özlem Cinemre'nin istifasının kabulü ve Sayın Osman Ömür Tan'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasının Genel Kurul'un tasvibine sunulması, 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 9. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimine dair Yönetim Kurulu Kararının Genel Kurul'un tasvibine sunulması, 10. 2019 yılı içinde yapılan bağışların onaylanması, 11. 2020 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması, 12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda izin verilmesi hususunun görüşülmesi, 13. Dilekler ve kapanış.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularQNB Finans Faktoring Anonim Şirketinin 19/03/2020 Tarihinde Yapılan 2019 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı QNB Finans Faktoring Anonim Şirketinin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 19/03/2020 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası N 215 Kat: 21 İstanbul/Levent adresinde, T.C. İstanbul Valili'ği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18/03/2020 tarih ve 53340966 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Seda Çaycı Akkale gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi nama yazılı pay sahiplerine, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle gazete ilanına lüzum kalmaksızın T.T.K.'nun 416. Madde hükümlerine göre hiç bir itirazın olmaması üzerine yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesi tetkikinden, şirketin toplam 65.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 65.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten temsil edildiğinin ve böylece kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Nergis Ayvaz Bumedian tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1. Divan Başkanlığına Selin Uslu'nun, Oy Toplayıcılığına Zeynep Cihan Karagöz'ün Tutanak Yazıcılığı'na Dilek İmir'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. 2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 3. 2019 Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve bağımsız denetim şirketi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi, oybirliğiyle tasdik edildi. 4. 2019 Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi. 5. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerinin tamamı ayrı ayrı oylanmak sureti ile faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler. 6. Şirketin 2019 Mali yılı karının özkaynaklarda bekletilmesine oy birliği ile karar verildi. 7. 19/06/2019 tarih ve 2019-24 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan Sayın Emine Özlem Cinemre'nin istifasının kabulü ve Sayın Osman Ömür Tan'ın aynı süre ve aynı yetkiler ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması oybirliği ile kabul edildi. 8. Yönetim kurulu üyelerine aylık brüt 7.930 TL ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi. 9. Denetçi olarak Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin seçilmesine dair 25/02/2020 Tarih ve 2020-6 numaralı Yönetim Kurulu kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. 10. Şirketimizin 2019 yılında yaptığı toplam 13.828 TL'lik bağışın onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 11. 2020 yılı içinde ana sözleşmenin 3/14 maddesi hükmü uyarınca yapılacak bağış tutarlarının toplam 50.000 TL'ye kadar olmasına oybirliği ile karar verildi. 12. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396.maddeleri doğrultusunda izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi. 13. Şirketin başarılı çalışmalarda bulunması temenni edildi, tutanaklar imzaya açıldı. Toplantı Başkanı Oy Toplayıcı Selin Uslu Zeynep Cihan Karagöz Tutanak Yazmanı Bakanlık Temsilcisi Dilek İmir Seda Çaycı AkkaleGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalar2019 yılı Olağan Genel Kurul Tutanağıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830667BIST