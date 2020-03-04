***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.03.2020 09:37
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 yılı Olağan Genel Kurul
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 28.02.2020
Genel Kurul Tarihi 19.03.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası No: 215 Kat: 21 Şişli – İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Başkanlık Divanının seçilmesi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2019 yılı faaliyet raporu ve 2019 yılı bağımsız denetim raporunun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
4 - 31.12.2019 tarihi itibariyle hazırlanmış Bilanço ve Kar-Zarar tablosunun okunması, Genel Kurul'un onayına sunulması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılındaki görevlerinden dolayı ibrası hususunun görüşülmesi,
6 - Şirket'in 2019 yılı net dönem karı hakkında karar alınması,
7 - 19/06/2019 tarih ve 2019-24 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan Sayın Emine Özlem Cinemre'nin istifasının kabulü ve Sayın Osman Ömür Tan'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasının Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9 - Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimine dair Yönetim Kurulu Kararının Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
10 - 2019 yılı içinde yapılan bağışların onaylanması,
11 - 2020 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması,
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda izin verilmesi hususunun görüşülmesi,
13 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Vekaletname .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
2019 yılı Olağan Genel Kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824112
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