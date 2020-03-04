***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 yılı Olağan Genel KurulYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 28.02.2020Genel Kurul Tarihi 19.03.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası No: 215 Kat: 21 Şişli – İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Başkanlık Divanının seçilmesi,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2019 yılı faaliyet raporu ve 2019 yılı bağımsız denetim raporunun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un tasvibine sunulması,4 - 31.12.2019 tarihi itibariyle hazırlanmış Bilanço ve Kar-Zarar tablosunun okunması, Genel Kurul'un onayına sunulması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılındaki görevlerinden dolayı ibrası hususunun görüşülmesi,6 - Şirket'in 2019 yılı net dönem karı hakkında karar alınması,7 - 19/06/2019 tarih ve 2019-24 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan Sayın Emine Özlem Cinemre'nin istifasının kabulü ve Sayın Osman Ömür Tan'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasının Genel Kurul'un tasvibine sunulması,8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,9 - Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimine dair Yönetim Kurulu Kararının Genel Kurul'un tasvibine sunulması,10 - 2019 yılı içinde yapılan bağışların onaylanması,11 - 2020 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması,12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda izin verilmesi hususunun görüşülmesi,13 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Vekaletname .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk Açıklamalar2019 yılı Olağan Genel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824112BIST