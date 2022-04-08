***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İç Yönerge









***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İç Yönerge )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİç YönergeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞırketımız Temsıl ve Ilzamına ılışkın Iç Yönergesı 07.04.2022 Tarıh 10554 Sayılı Türkıye Tıcaret Sıcılı Gazetesınde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017821BIST