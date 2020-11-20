***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
20.11.2020 11:44
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/10/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
onaylı ıhraç belgesı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889349
BIST
13:011.323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 10,21
|Açılış
|: 1.316
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313
|
1.327
En Düşük
1.316
13:017,5848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0349
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6200
|
7,6175
En Düşük
7,5178
13:019,0008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0285
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9900
|
9,0382
En Düşük
8,9136
13:01455,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,34
|Açılış
|: 455,38
|
|Önceki Kapanış
|: 453,04
|
457,25
En Düşük
450,20
BIST En Aktif Hisseler13:01
|CASA
|66,55
|1.329.217
|% 10,00
|
|KAPLM
|29,70
|469.676
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.135,00
|1.570.215
|% 10,00
|
|PKENT
|847,00
|265.958
|% 10,00
|
|KONYA
|980,40
|28.288.077
|% 10,00
|
|MARKA
|7,99
|1.912.143
|% -9,92
|
|ARTI
|5,75
|53.510
|% -7,26
|
|ETYAT
|4,29
|5.464.796
|% -4,03
|
|LINK
|48,00
|10.178.642
|% -3,88
|
|SKTAS
|5,25
|86.518.229
|% -3,49
|
|GARAN
|9,45
|2.434.336.005
|% -0,74
|
|KRDMD
|4,75
|1.143.521.168
|% -2,46
|
|THYAO
|11,98
|1.045.421.986
|% 2,31
|
|YKBNK
|3,06
|954.999.271
|% -1,61
|
|AKBNK
|6,49
|628.336.783
|% 0,31
|
|YKBNK
|3,06
|954.999.271
|% -1,61
|
|GARAN
|9,45
|2.434.336.005
|% -0,74
|
|KRDMD
|4,75
|1.143.521.168
|% -2,46
|
|SKBNK
|1,51
|238.720.182
|% 1,34
|
|TSKB
|2,22
|234.991.463
|% 2,30
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5808
|7,5848
|% 0,46
|
|Euro
|8,9928
|9,0008
|% 0,32
|
|Sterlin
|10,0381
|10,0884
|% 0,49
|
|Frank
|8,2913
|8,3412
|% 0,43
|
|Riyal
|2,0161
|2,0263
|% 0,49
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|1,21
|
|Altın Gr.
|455
|455
|2,18
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.074
|12,00
|
|Tam
|3.013
|3.091
|10,99
|
|Yarım
|1.456
|1.495
|5,32
|
|Çeyrek
|730
|748
|2,66
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|5,89
|5,90
|0,04
|
|B. Petrol
|44,38
|44,38
|0,18
|